Habertürk
        GÜNCELLEME - Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

        İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

