Mersin'de yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de kuraklığın etkisiyle su seviyeleri düşen Alaköprü, Pamukluk ve Berdan barajlarının doluluk oranları son aylardaki yağışlarla arttı.



Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışların ardından kentin önemli 3 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.



Enerji, sulama ve içme suyu amacıyla inşa edilen Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı'nın yıl başında yüzde 34 olan doluluk oranı, mart itibarıyla yüzde 83'e, su miktarı ise 67 milyon metreküpe çıktı.



Tarsus ilçesinde kentin enerji, sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan Pamukluk Barajı'nda ise 1 Ocak'ta yüzde 53 olan doluluk, yağışlarla yüzde 78'e çıktı, su miktarı 205 milyon metreküpe ulaştı.



Enerji, sulama ve içme suyunun yanı sıra taşkın koruma ve endüstri alanına katkı sunan Berdan Barajı'nda da yağışlarla belirgin artışlar yaşandı.



Berdan Barajı'nda bu yılın başında yüzde 33 olan doluluk oranı mart ayı itibarıyla yüzde 76'ya yükseldi. Barajda su miktarı 116 milyon metreküp seviyesine geldi.



Söz konusu 3 barajın toplam aktif doluluk oranına bakıldığında ise ocak ayında yüzde 44 olan su seviyesi yağışlarla yüzde 78'e çıktı.



- "Suyun her damlasını bilinçli bir şekilde tüketmemiz gerekmekte"



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge, AA muhabirine, Mersin'deki barajların su seviyesinin son 4-5 yılda kuraklığa bağlı olarak ciddi şekilde azalma gösterdiğini söyledi.



Son yağışlarla barajlardaki su seviyesinin arttığını belirten Dizge, şöyle konuştu:



"Bu son aldığımız yağışlarla Alaköprü, Pamukluk ve Berdan barajlarındaki su seviyeleri ciddi oranda yükseliş gösterdi. Bu bizim için sevindirici bir haber. Kuraklığa bağlı olarak ocak ayında bir düşüş yaşadık ama daha sonra yağışlarla tekrardan yükseliş seyri gösterdi. Tabii ki bu sevindirici haber bizi çok rahatlatmasın. Kuraklık her an kapımızda çünkü ülkemiz su stresi altında olan bir ülke. Bu nedenle suyun her damlasını bilinçli bir şekilde tüketmemiz gerekmekte."



Dizge, tarımsal, endüstriyel ve evsel su tüketiminde bilinçli kullanımın zorunluluk haline geldiğine dikkati çekti.



Son dönemlerde etkili olan yağışların kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Dizge, şunları kaydetti:



"Sularımızı bilinçli şekilde kullanırsak her damlasının kıymetini bilerek kullandığımız takdirde geçmiş dönemlere kıyasla daha rahat bir yaz geçirebileceğimiz söylenmekte. Tabii ki bununla ilgili önlemlerimizi de almamız lazım. Bu konuda ülkemizdeki üniversitelerde çok değerli çalışmaları olan hocalarımız ve birimlerimiz mevcut. Özellikle yerel yönetimlerin veyahut sanayicimizin üniversitelerle yakın işbirliği yapıp bu noktada bilinçlendirilip yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi lazım. Kuraklık kapımızı çalmadan önce bizim bu teknolojileri hayata geçirmemiz lazım. Elimizin altında çünkü çok kıymetli teknolojilerimiz mevcut. Atık suları artık bir yük olarak görmekten çok bunları sürdürülebilir bir su kaynağı olarak görmek gerekmekte."



Dizge, MEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde yenilikçi teknolojilerle suyun geri kazanımı noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

