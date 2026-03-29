        Mersin'de heyelan nedeniyle bazı evler zarar gördü

        Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede meydana gelen heyelanda yol yarıldı, bazı evler zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        İlçenin 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

        Toprak kayması nedeniyle bölgedeki bazı evler zarar gördü, bir yapı da askıda kaldı.

        İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, mahalleden geçen yolda yarık oluştu.

        - Bölgeye giriş kapatıldı

        Can kaybının yaşanmadığı bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlattı.

        Mühendislerin de aralarında olduğu ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

