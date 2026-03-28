Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

        Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Genç-Büyük 1. Etap Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Giriş: 28.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 18 ilden 53 sporcu katıldı. Sporcular, serbest parkur ve hız parkuru kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

        Yarışlar sonucunda büyük kadın serbest ve büyük kadın hız kategorilerinde İrem Acımış, genç kadın hız kategorisinde Eylül Merve Demir, genç kadın serbest kategorisinde Elif Cansu Salmanlar birinci oldu.

        Genç erkek serbest ve hız kategorilerinde Mirza Ali Dölek, büyük erkek serbest kategorisinde Mert Çakıcı, büyük erkek hız kategorisinde ise Toprak Topuz birincilik elde etti.

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar, AA muhabirine, parkur branşına olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

        Sporcuların yarışmada milli takıma girebilmek için mücadele ettiğini belirten Çağlar, "Önümüzde Fransa'da yapılacak olan bir Dünya Kupası var. Oradaki yarışmaya hazırlanıyor sporcular. Bu yarışma da bir nevi onun seçmesi niteliğinde." dedi.

        Geçen yıllarda düzenlenen yarışmalara daha az sayıda sporcunun katıldığını ifade eden Çağlar, şunları kaydetti:

        "Bu sene sayımız daha da arttı. Her geçen gün parkur sporunun altyapısı anlamında sporcular yükseliyorlar. Bunu bizim için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Parkur, en yeni branşlarımızdan bir tanesi. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yaparak okullar arası yarışmalara küçükler ve minikler kategorilerini ekledik. Potansiyeli çok yüksek bir branş. Daha da gelişecek ve umuyoruz ki olimpiyatlarda bile görebiliriz bu branşı."







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
