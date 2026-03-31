Mersin'de Uluslararası Sanatçı İkamet Programı ve Atölyesi başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Orijinalist Art Gallery tarafından sanatçıların yeni fikirler geliştirmesi için ikamet etmeleri ve atölye çalışması yapmalarına imkan tanıyan Uluslararası Sanatçı İkamet Programı ve Atölyesi düzenlendi.



Galerinin Wyndham St. Paul Tarsus Otel'de organize ettiği etkinlik, İtalya, İngiltere, Güney Kore ve Türkiye'den 11 ressamın katılımıyla başladı.



Otelde konaklayacak sanatçılar, ortak bir üretim ve etkileşim ortamında buluşup kentin tarihsel ve kültürel dokusunu eserlerine yansıtacak.



Sanatçıların eserleri, 4-6 Nisan'da otelde düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



