4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de içerisinde olduğu 35 ulusal ve uluslararası kurumun işbirliğiyle Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil 5 yerel yönetim, 3 ulusal, 3 uluslararası destekçi, 6 kamu kurumu, 11 üniversite ve 7 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Yenişehir Fuar Alanında gerçekleşen şenlikte, 23 okul da yer aldı. Ayrıca 6 farklı ülkeden 8 kurum, 18 uluslararası katılımcı ve 108 atölye odacığında 196 atölye çalışması ile dolu dolu geçen şenlikte ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlardan birisi de Büyükşehir Belediyesine ait stantlar oldu. Birbirinden farklı içerikler sunarak yoğun ilgiyle karşılanan stantlar, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi şenlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Engelliler Dairesi, İtfaiye Dairesi, Ulaşım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, MESKİ, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu stantlarıyla hazır bulunarak ziyaretçilere farklı deneyimler yaşama imkanı sundu.

Büyükşehir’in stantları çocukların ufkunu açtı

Alanın girişinde yer alan stantta ziyaretçileri güler yüzleriyle karşılayan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi personelleri, stant içerikleriyle özellikle çocukların ilgisini çekti. Stantta yer alan deney masası da çocuklara farklı deneyimler yaşattı. Sirke, su, tahta, tentürdiyot, limon gibi malzemelerle çözelti, yoğunlaşma, kırılma gibi bilimsel terimleri uygulamalı olarak kavramaları amacıyla yapılan deneyler çocukların ufkunu açtı.

MESKİ’nin su analiz aracı dikkat çekti

Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü standının önünde yer alan su analiz aracı ile ziyaretçiler günlük hayatta ihtiyaçlarını karşıladıkları suyun hangi aşamalardan geçirilerek incelendiğini gözlemleme fırsatı yakaladı. MESKİ standında ziyaretçilere suyun insan vücudu ve yeryüzündeki kullanımına dair bilimsel verilerin yer aldığı broşürler ve kitapçıklar hediye edildi. Öte yandan 'kanalizasyon çöplük değil' broşürüyle ziyaretçilerin kanalizasyon hatlarını korumaları konusunda bilinçlenmeleri de sağlanırken, su tasarrufu konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu eğlenceli içeriklerle şenlikte yer aldı

Bilim Şenliğinde birbirinden renkli stantlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu standıyla çocuklara eğlenceli içerikler sundu. Çocuklar, kağıtlara yazdıkları dilekleri Dilek Robotu’na atarak 'Bilgiç Canavar' fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirdi. Dağıtılan hulahopları çevirerek eğlenen çocuklar, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu standında eğlenceli içeriklerle keyifli vakit geçirdi.

Ulaşım Dairesi standında yer alan trafik parkurunda çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler verilirken, trafik temalı çeşitli aktiviteler yaptırıldı. Sağlık Dairesi ve Engelliler Dairesi stantlarında ise alzheimer hastası yaşlıların ve engelli vatandaşların yaptığı el emeği ürünler sergilenirken, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık birimleri ve engellilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

MERSİN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:09

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