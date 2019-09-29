4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği ilgi gördü

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de içerisinde olduğu 35 ulusal ve uluslararası kurumun işbirliğiyle Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği büyük ilgi gördü.

4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de içerisinde olduğu 35 ulusal ve uluslararası kurumun işbirliğiyle Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği büyük ilgi gördü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil 5 yerel yönetim, 3 ulusal, 3 uluslararası destekçi, 6 kamu kurumu, 11 üniversite ve 7 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Yenişehir Fuar Alanında gerçekleşen şenlikte, 23 okul da yer aldı. Ayrıca 6 farklı ülkeden 8 kurum, 18 uluslararası katılımcı ve 108 atölye odacığında 196 atölye çalışması ile dolu dolu geçen şenlikte ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlardan birisi de Büyükşehir Belediyesine ait stantlar oldu. Birbirinden farklı içerikler sunarak yoğun ilgiyle karşılanan stantlar, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi şenlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Engelliler Dairesi, İtfaiye Dairesi, Ulaşım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, MESKİ, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu stantlarıyla hazır bulunarak ziyaretçilere farklı deneyimler yaşama imkanı sundu.
Büyükşehir’in stantları çocukların ufkunu açtı
Alanın girişinde yer alan stantta ziyaretçileri güler yüzleriyle karşılayan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi personelleri, stant içerikleriyle özellikle çocukların ilgisini çekti. Stantta yer alan deney masası da çocuklara farklı deneyimler yaşattı. Sirke, su, tahta, tentürdiyot, limon gibi malzemelerle çözelti, yoğunlaşma, kırılma gibi bilimsel terimleri uygulamalı olarak kavramaları amacıyla yapılan deneyler çocukların ufkunu açtı.
MESKİ’nin su analiz aracı dikkat çekti
Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü standının önünde yer alan su analiz aracı ile ziyaretçiler günlük hayatta ihtiyaçlarını karşıladıkları suyun hangi aşamalardan geçirilerek incelendiğini gözlemleme fırsatı yakaladı. MESKİ standında ziyaretçilere suyun insan vücudu ve yeryüzündeki kullanımına dair bilimsel verilerin yer aldığı broşürler ve kitapçıklar hediye edildi. Öte yandan 'kanalizasyon çöplük değil' broşürüyle ziyaretçilerin kanalizasyon hatlarını korumaları konusunda bilinçlenmeleri de sağlanırken, su tasarrufu konusunda da farkındalık oluşturuldu.
Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu eğlenceli içeriklerle şenlikte yer aldı
Bilim Şenliğinde birbirinden renkli stantlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu standıyla çocuklara eğlenceli içerikler sundu. Çocuklar, kağıtlara yazdıkları dilekleri Dilek Robotu’na atarak 'Bilgiç Canavar' fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirdi. Dağıtılan hulahopları çevirerek eğlenen çocuklar, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu standında eğlenceli içeriklerle keyifli vakit geçirdi.
Ulaşım Dairesi standında yer alan trafik parkurunda çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler verilirken, trafik temalı çeşitli aktiviteler yaptırıldı. Sağlık Dairesi ve Engelliler Dairesi stantlarında ise alzheimer hastası yaşlıların ve engelli vatandaşların yaptığı el emeği ürünler sergilenirken, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık birimleri ve engellilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

MERSİN

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor: 2-1
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 1922 Konyaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 1922 Konyaspor: 1
İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide
YEREL HABERLER İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide
Anamur'da orman yangını
YEREL HABERLER Anamur'da orman yangını
MESKİ yetkilileri, TBB Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER MESKİ yetkilileri, TBB Su ve Kanalizasyon İdareleri ...
Çocuklara yangın eğitimi
YEREL HABERLER Çocuklara yangın eğitimi
Banka dolandırıcılarına talimat 'Harry Potter'dan Mersin'de 'oltalama' diye tabir edilen yöntemle hesabını ele geçirdikleri kişiler adına kredi kullandıkları iddiasıyla yakalanan dolandırıcılar, talimatı 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü liderinden aldıklarını söylediler
YEREL HABERLER Banka dolandırıcılarına talimat 'Harry ...
Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler
YEREL HABERLER Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi ...
Kebapçıyı av tüfeği ile vuran 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kebapçıyı av tüfeği ile vuran 2 kişi yakalandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam ...
Av. Moral: “Konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini aştı”
YEREL HABERLER Av. Moral: “Konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini ...
Mersin'de 'güvenli internet' semineri
YEREL HABERLER Mersin'de 'güvenli internet' semineri
Mersin Deniz Ticaret Odası, kuruluşunun 30. yılını kutladı MDTO, kuruluşunun 30. yılını gala gecesiyle kutladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı kutlamada, Mersin protokolü ve iş dünyası bir araya geldi
YEREL HABERLER Mersin Deniz Ticaret Odası, kuruluşunun 30. yılını ...
Hisarcıklıoğlu: "Bugüne kadar bütün krizleri atlattık, bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Birlik olursak bileğimizi kimse bükemez"
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Bugüne kadar bütün krizleri ...
Uzmanlar uyarıyor: “Ekonomik kalkınma ve küresel ısınmayla mücadele için nükleer şart” Uzmanlar, nükleer güç santrallerinin ekonomik fırsatlar sunarken, küresel ısınmayla da mücadele ettiğine dikkat çekiyor Deloitte: “Nükleere harcanan her 1 Euro, 5 Euro kazandırıyor”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Ekonomik kalkınma ve küresel ...
Kızılay yönetiminden Rektör Çamsarı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay yönetiminden Rektör Çamsarı'ya ziyaret
Kebapçıyı arkadan vurdular
YEREL HABERLER Kebapçıyı arkadan vurdular
4. katın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 4. katın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
Hisarcıklıoğlu: “Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin’de düzenlenen ve Türk tarımının her yönüyle masaya yatırıldığı ‘Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği’ konferansına katıldı Hisarcıklıoğlu: “Tarım, asla ihmal etmememiz gereken bir alan”
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: “Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. ...
Mersin GİAD ile MEÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mersin GİAD ile MEÜ arasında işbirliği protokolü ...
Seçer: "İtfaiye çok kısa süre içerisinde arzu ettiğimiz noktalara gelecek" Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri kapsamında itfaiye personeli ile Orkide Restoran’da düzenlenen yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "İtfaiye çok kısa süre içerisinde arzu ...
(Özel) Acılı babanın çığlığı: "Bu canavarın yakalanmasını istiyoruz" İstanbul Beşiktaş’ta 9 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında kızıyla, 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil, firari olan şoförün yakalanmasını istiyor Akçil: "Acımızın dinmesi için bir an önce bu insanın yakalanıp, devlet tarafından ağır cezanın verilmesi gerekir"
YEREL HABERLER (Özel) Acılı babanın çığlığı: "Bu canavarın ...
30 yıllık öğretmene okulda saldırı
YEREL HABERLER 30 yıllık öğretmene okulda saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X