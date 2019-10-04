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İkinci Liderlik Akademisi başladı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi ...

İHA

İkinci Liderlik Akademisi başladı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Liderlik Akademisi’ kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Liderlik Akademisi’ başladı. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren ve 3 gün sürecek olan 2. Liderlik Akademisinin açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiye genelindeki oda ve borsaların yanı sıra akademik camianın destekleri ile gerçekleştirilen Liderlik Akademisinin ikincisi Silifke’de bir otelde başladı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mersin Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen Liderlik Akademisi, 5 Ekim’de sona erecek.
Liderlik Akademisinin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“Lider, dönüşüm ve değişim gerçekleştirebilen kişidir”
Açılışta konuşan Vali Su, Silifke’nin tarihi bakımdan önemine değinerek, “Silifke ilçemiz, ilimiz çerçevesinde tarım, turizm ve sanayi açısından çok önemli bir yere sahip. Biz de ilçemizin kalkınması için elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz. Her birimiz toplumda yaşadığı statü açısından hem bir yöneten hem de yönetileniz. Lider ise bir vizyonu ve hedefi olan, halkı ve toplumu bu vizyon ve hedefe heyecanlı bir şekilde yönlendirebilen, dönüşüm ve değişim gerçekleştirebilen kişidir. Bu sebeple toplantının strateji sağlaması bakımından önemli olduğunu düşünüyor, Silifke ve ülkemiz için güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

“Liyakat anlamındaki kalite ortalamasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise Mersin’i yönetirken kapsayıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir liderlik anlayışı ile hareket ettiğini ifade etti. İş dünyası ve akademik camianın bilgi birikimini birleştirerek, kentin yararına olacak konularda güç birliği yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Sahada analitik olarak öğrendiğimiz bazı konuların, bilimsel olarak da teorik olarak da değerlendirilmesi önemlidir. Onun için akademisyenlerin, buradaki iş dünyasının temsilcilerine değerlendirmeler yapması, görüşlerini aktarması son derece öğretici. Önemli insan kaynağımız var ama en çok sıkıntı çektiğimiz alanların başında bu insan kaynağının bize sunduğu liyakat anlamındaki kalite ortalamasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu görev, üniversiteözel sektör işbirliğine bağlı. Bu sağlanamazsa benim belediyede yaşadığım sıkıntılar tüm kurumlarda yaşanır. Demokratik olgunluk, bir toplumun gelişmesi, hukuk devleti olması ve çağdaş medeniyet seviyesine erişmesi, uzun ve meşakkatli bir yol. Bizim yaşadığımız her olay bu yol üzerindeki aşılması gereken bir engel. Bu engeller aşıldığı zaman, ülkenin demokrasisinden ekonomisine, kültüründen sanatına her şey daha da olgunlaşacak ve çok daha güzel noktalara geleceğiz. Bunun için çabalıyoruz ve hep beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Seçer, kentin yararına olacak konularda, Mersin ortak paydası için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını da söyledi.

“İlçelerimize bölümler açarak üretime katkıda bulunuyoruz”
Toplantının, Silifke ve Mersin için önemli olduğuna vurgu yapan Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı da “Üniversitenin yol gösterici olduğu bir şehirde gidilecek bir yön varsa, bunun akademisyenlerin, o işi iyi bilen, bilimini yapan insanların ışığında ve ortaklığıyla devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii biz de üniversitemiz olarak, ilgili bölümlerimizi ilçelerimize açarak, üretime katkıda bulunuyoruz. Bu bağlamda, bölgemize katkıda önemli bir fayda sağlayacağını düşündüğüm bu etkinliğin, Silifke ilçemize, Mersin'e ve ülkemize hayırlar getirmesini umuyor, etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Önemli bir vizyon ortaya koydu”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Mersin Üniversitesi ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın güzel bir işe daha imza attığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye çapında bir ilki başlattı, şimdi ikincisini yapıyor. Girişimcilikten ticarete ve kalkınmadan kişisel gelişime birçok konuda, uzman isimleri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Ayrıca, tüm Mersin’i de bu konuda seferber etmeyi başardı. Herkes bu organizasyon için elini taşın altına koydu. Bu salonda kamu ve özel sektörün bir araya gelmiş olması, el ele vermeleri takdire şayandır” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından katılımcı ve paydaşlara plaket takdim edildi.
Takım oluşturma, vizyon sahibi olma, etik davranma, karizmatik liderlik, stratejik düşünme, işbirliğine yatkın olma, koordinasyonu gözetme, kurumsallaşma ve ihracat fikrini geliştirme gibi konularda sertifikalı eğitim programlarının verileceği Liderlik Akademisi 5 Ekim'de sona erecek.

MERSİN

04 Ekim 2019 Cuma

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