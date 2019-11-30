Çocuk Hakları Çocuk Komitesi kitap fuarında stant açtı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, CNR Mersin Kitap Fuarı'nda stant açtı.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda çocuklar hem kitapları tanırken hem de haklarını öğrendiler.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk hakları tanıtım faaliyetlerinin büyük bir kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Mersin Çocuk Komitesi olarak kitap fuarında stant açtık. Çocuklarımıza çocuk hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. El ilanı ve broşürler dağıttık. Amacımız sadece çocuklarımıza değil, yetişkinlerimize de çocuk haklarını anlatmak. 15 yıldır yürüttüğümüz çocuk odaklı projelerle Mersin en başarılı iller arasında yer almaktadır. Başarımızı devam ettirmek için büyük çaba içindeyiz" dedi.

MERSİN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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