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Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi Rosatom’un yeni e-mağazası, yapılan ...

İHA

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, bir nükleer enerji santrali için gerekli olacak tüm belgeleri ve işletim bilgilerini sağlayan dijital satış destek servisini hayata geçirdi.

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi Rosatom’un yeni e-mağazası, yapılan nükleer tesislerin lisans almalarını kolaylaştıracak

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, bir nükleer enerji santrali için gerekli olacak tüm belgeleri ve işletim bilgilerini sağlayan dijital satış destek servisini hayata geçirdi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) Elektrik Enerjisi Üretim Bölümü ‘Rosenergoatom’ tarafından resmi tanıtımı yapılan “Teknik dokümantasyon emağazası” adlı dijital satış destek servisi ile Rus tasarımı nükleer enerji santrallerinin işletimine yönelik tüm ruhsatlandırma belgeleri ve teknik belgelere erişim olanaklı hale geliyor. Sistem ile herhangi bir kuruluşun, bir bilgisayar ya da telefon yardımıyla kullanımı kolay veri tabanındaki bu belgelere online olarak hızlı ve kolay bir şekilde ulaşıp bunları sipariş etmesi mümkün oluyor.
Rosatom Dijitalizasyon Direktörü Ekaterina Solntseva, uygulama için meslektaşlarını tebrik ederek, “Böylesi önemli belgelerin sağlanması ve paylaşılmasının hızlı ve kolay yolunu sunan bir sisteme duyulan pazar talebini tespit ettik. Rosenergoatom'daki meslektaşlarımız müşterilere modern ve kullanışlı dijital çözümler sunma konusunda mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

Lisans alma sürecini hızlandıracak
Müşterilerin kendi ruhsatlandırma çerçevelerini tasarlamalarını da sağlayan online mağaza ile sadece müşterilere güvenli işletim seviyesini nükleer enerji santrallerinin ömür döngülerinin tüm aşamalarında arttırma konusunda değil, aynı zamanda nükleer enerji santrallerinin uygulama ve inşa süresi ile maliyetini kısma konusunda da yardımcı olunması amaçlanıyor. Servis, aynı zamanda gözetim ve diğer devlet makamlarından lisans ve diğer izinlerin alınması sürecini de önemli oranda destekleyip hızlandıracak bir nitelik taşıyor.
Projenin, Rosenergoatom'da kullanılan ve bir nükleer enerji santralinin ömür döngüsünün çeşitli aşamalarında gerekli olan tüm standartları, yönetmelikleri ve şartnameleri ayrıntılı şekilde barındıran Otomatikleştirilmiş Teknik Dokümantasyon Kontrol Sistemleri (ATDCS) temel alınarak tasarlandığı bildirildi.

emağazaya bin 100’ü aşkın belge yüklendi
Rosenergoatom İcra Kurulu Başkanı ve İş Geliştirme Direktörü Nikita Konstantinov, yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz büyük çaplı araştırma, emağazamıza bin 100'ü aşkın belgenin yüklenmesiyle sonuçlandı. Bunlar arasında, değeri 6,5 milyon doların üstünde olan yenilikçi 3+ Nesil VVERtip güç üniteleri gibi ihracat ürünlerine ilişkin belgeler de yer alıyor” diye konuştu.
Konstantinov, Rosenergoatom'un belgelerin VVERtipi güç ünitelerinin yapımına yönelik belirli müşteri gereksinimlerine uyarlanmasını sağlayacak şekilde bu servisi iyileştirmeyi ve lisans alınabilmesi için gerekli olan her türlü ayrıntılı bilimsel belgeyi, ruhsatlandırma ve tasarım belgelerini ve tesisin güvenli bir şekilde işletilmesini amaçlayan başkaca ögeleri içeren paketleri müşterilere sunmayı planladıklarını belirtti.
Projenin, Rosenergoatom’un Uluslararası İş ve Geliştirme Departmanı ile IT Proje Yönetim ve Entegrasyon Departmanı tarafından Yenilik Geliştirme Ofisi ve Rosatom’un Dijitalizasyon Birimiyle beraber müşterek bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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