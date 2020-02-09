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Mezitli, Mersin’in en hızlı büyüyen ilçesi oldu

İHA

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ilin en hızlı büyüyen ilçesi olduğu bildirildi.

Mezitli, Mersin’in en hızlı büyüyen ilçesi oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ilin en hızlı büyüyen ilçesi olduğu bildirildi.
Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin nüfusu 204 bin 240 oldu. Geçtiğimiz yıl 194 bin 19 kişilik nüfus rakamına ulaşan Mezitli'de, geçen yıla göre büyüme hızı yüzde 5.27 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde nüfus, önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artışla 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşırken, artış oranı yüzde 1.39 oldu. Mersin’de ise nüfus bir önceki yıla göre 25 bin 957 kişi artarak bir milyon 840 bin 425 kişi olurken, yüzde 1.42 ile nüfus sıralamasında 11. sırada yer aldı.
Mersin’in ilçeleri baz alındığında Mezitli büyümede en üstte yer aldı. Merkez ilçelerde büyüme rakamları Yenişehir’de yüzde 2.86, Toroslar’da yüzde 2.16’da kaldı. Merkez ilçeler arasında Akdeniz’de ise nüfus, geçen yıla göre yüzde 0.89 oranında düştü. Merkez dışındaki ilçelerde de durum değişmedi. 2019 yılında nüfusu artan ilçeler arasında Anamur yüzde 0.22, Erdemli yüzde 0.81, Silifke yüzde 1.31, Tarsus yüzde 0.79 oranında nüfusunu artırdı. Geçen yıla göre nüfusu düşen ilçeler ise Aydıncık yüzde 0.58, Bozyazı yüzde 0.91, Çamlıyayla yüzde 4.06, Gülnar yüzde 1.72, Mut yüzde 0.34 olarak sıralandı.
“Bir yılda 10 bin kişi daha Mezitli'ye yerleşti"
Yaşanan nüfus artışının Mezitli’deki gelişmeyi göstermesi açsından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 bin 221 kişi daha Mezitli’ye yerleşmeyi tercih etmiş. Halkımızın Mezitli’de hayata geçirmiş olduğumuz projeleri görerek kentimize yerleşmesi son derece gurur verici bir olay. İnsanlar bir kenti seçerken elbette ki, kentteki gelişmişliğe, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşamdaki zenginliğe bakıyor” dedi.
Nüfusta yaşanan artışın bir takım handikapları da olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “Belediye olarak planlamamızı 194 bin kişiye hizmet etmek üzerine yapıyoruz. Ancak 1 yıl gibi kısa bir sürede yaşanan 10 bin kişinin üzerindeki artışla birlikte kayıtlı ve kayıt dışı Suriyeliler hariç, 205 bine yakın insanımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara karşın bu durumda şikayetçi değil son derece mutluyuz. Mezitli’de yaşamayı tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MERSİN

09 Şubat 2020 Pazar

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