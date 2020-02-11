Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve su taşkınlarından dolayı Kültür Park sahiline vuran odun parçalarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Mersin genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren fırtına ve derelerin dolmasıyla oluşan su taşkınları, ağaçlardan kopan odun parçalarının sahillere gelmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı´na bağlı ekipler, fırtına ve yağış sonrasında Kültür Park sahilinde yaptığı temizlik çalışmalarında topladıkları odun parçalarını, yakacak olarak kullanılması için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Akdeniz İlçesi´ne bağlı Turgut Reis Mahallesi muhtarına 5 küçük kamyon, Gündoğdu Mahallesi muhtarına ise 1 büyük kamyon odun gönderildi. Muhtarlar, gönderilen odunları mahallerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.



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