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Forum Mersin’de 'Lezzet aşktan gelir' etkinliği

İHA

Forum Mersin’de 'Lezzet aşktan gelir' etkinliği

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, 16 Şubat Pazar günü saat 15:00’te, ünlü İtalyan şef, yazar ve sunucu Danilo Zanna ile sağlıklı yaşam eğitmeni ve yazar Elif Ezgi Uzmansel’in gerçekleştireceği, 'lezzet ve aşk' konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak.
Sanatçılar Meydanında yapışacak etkinlikte, ekranların sevilen ve sempatik yüzü Danilo Zanna, mutfak sırlarını paylaşırken bir yandan da 'Bu iş kafada bitiyor' ile 'Okyanus odalar' kitaplarının yazarı, sağlıklı yaşam eğitmeni Elif Ezgi Uzmansel ile '14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 'aşk ve lezzet' üzerine keyifli bir sohbete imza atacak.

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