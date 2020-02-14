Mersin Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında protokol imzalandı

– Mersin Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle üniversite akademisyenleri tarafından belediye personeline hizmet için eğitim ve kurslar verilecek.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, personel eğitimlerine yönelik protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda üniversite personeli tarafından, Akdeniz Belediyesi personeline yönelik kişisel ve mesleki gelişim, mevzuat, teknik ve ilgili alanlarda verilecek hizmet içi eğitim ve kurslar ile kurslara yönelik planlama, düzenleme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilecek.

MEÜ Yenişehir Kampüsü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Çamsarı, Başkan Gültak, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile diğer yetkilileri katıldı.



“Eğitim halkalarını genişletmeyi hedefliyoruz”

Törende konuşan Rektör Çamsarı, yerel yönetimlerin bir şehri yaşanabilir kılması bakımından önemine değinerek, Akdeniz Belediyesinin üniversite ile istişare halinde olması ve akademisyenlerin tecrübelerine başvurmasının onur verici olduğunu söyledi. Bu eğitim halkalarının genişletilerek, bölgede yaşayan kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Çamsarı, “Mersin Üniversitesi olarak 71 birimimiz ile 2 bini aşkın akademisyenimiz ve 3 bini aşkın idari personelimizle, oturmuş altyapımızla ve büyük bütçemizle Akdeniz Belediyesi ile işbirliği yaparak ilçenin fiziksel ve kültürel anlamda güzelleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Bu eğitimlerle birlikte, ülkemize daha çok hizmet edebilen gençlerimizin olması ve ailelerimizin daha mutlu yaşaması konusunda yardımlarımızı esirgemeyeceğiz” dedi.



“Eğitimleri, kadın kursiyerlerimizle devam ettirmek istiyoruz”

Başkan Gültak de MEÜ ile yeni bir projede işbirliği yaptıkları için mutlu olduğunu vurguladı. Gültak “Bu yeni projeyle belediyemiz personeline hizmet içi eğitim olanağı sunmuş olacağız. Belediyeler, her vatandaşın gelip hizmet satın aldığı bir hizmet yeridir. Vatandaşa bu hizmeti güler yüzle ve en kısa zamanda sunmamız gerekir. Bu konuda Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hocalarımızdan destek alacağız. Yeni işbirliği yapmayı düşündüğümüz projelerle bu eğitimleri, öncelikle belediyemize bağlı 600’ü aşkın kadın kursiyerimiz ve gençlerimizle devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadızade ise Rektör Çamsarı’ya yeni merkez binası için teşekkür etti. Kadızade, “Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yeni binamızda ilk protokolü yapmaktan dolayı gururluyuz. Hepimiz bu ülke için varız. Mersin Üniversitesi olarak Akdeniz Belediyesini ağırlamaktan ve bu ülkenin güzel yerlere gelmesi için insanlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü Rektör Çamsarı ve Başkan Gültak tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.