Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

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Mersin’in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen A.E., İ.D. ve M.R.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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