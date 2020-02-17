Irmağa atlayan site bekçisini arama çalışmaları sürüyor

Mersin’in Silifke ilçesinde, gece Göksu Irmağına atlayan site bekçisini arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi'nde bir sitede bekçilik yaptığı öğrenilen H.Y. (37), Atatürk Köprüsüne gelerek kendisini Göksu Irmağına bıraktı. Atlamadan önce bir yakınını arayarak haber verdiği öğrenilen H.Y.’nin arama çalışmaları, dalgıç ekipleri tarafından Atatürk ve Sökün Köprüsünde devam ediyor.

H.Y.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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