Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı ile sağanak, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde sağanak ve dolu nedeniyle filizlenme dönemindeki limon ağaçları ile narenciye ürünleri; çiçek dönemindeki şeftali, erik ve kayısı ağaçları zarar gördü.

Mahallede üreticilik yapan Hüseyin Gül, "20 dakika kadar dolu yağışı oldu. Limon bahçelerimize açılma ve çiçeklenme döneminde zarar verdi. Yine çiçeklenmekte olan şeftali ağaçlarımıza, erik ağaçlarımız, olgunlaşmakta olan yenidünya bahçelerimize büyük zarar verdi" dedi.

İlçenin yüksek kesimlerde sağanak devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-03-28 18:36:42



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