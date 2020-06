(Özel) Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor Mersin'de Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor Nurperi öğretmen, 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı

Mersin'de İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor. Ortaokul öğretmeni İğdigül, oğluna İngilizceyi sevdirmek ve kolay öğrenmesini sağlamak için çıktığı yolda, bugün ailelerin bir sonraki videoyu merakla bekledikleri bir noktaya gelerek, 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Halil Akgün İmam Hatip Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nurperi Cömert İğdigül, 5,5 yaşındaki oğlu Esat Ege’ye, daha doğmadan başladığı İngilizce öğretme çabasını, bugün sosyal medyada binlerce aileye ve çocuğa farklı bir yöntemle sunuyor.

Oğluna doğduğu andan itibaren İngilizceyi oyunlar ve şarkılarla öğretmeye başlayan 15 yıllık İngilizce Öğretmeni İğdigül, dil öğrenmeyi bir oyuna çevirerek, Esat Ege’nin hem İngilizceyi sevmesini hem de çok daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Evde yaptıkları hemen her faaliyeti oyuna çeviren Nurperi öğretmen, oğlundan çok güzel sonuçlar alınca, geliştirdiği projeyi yaklaşık 3,5 yıl önce ‘Oyunlarla İngilizce’ adıyla sosyal medyaya taşıdı. Oğluyla evde çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yükleyen ve bugün 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaşan İğdigül, ailelerden aldığı çok güzel geri bildirimlerle çocukların eğlenerek kolayca İngilizce öğrenmelerini sağlıyor.



“Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar”

Çocukların eğlenerek dil öğrenmelerini sağlamak ve ailelere destek olmak amacıyla ‘Oyunlarla İngilizce’ projesini hayata geçiren 37 yaşındaki Nurperi öğretmen, oğluyla çıktığı ve daha sonra geniş kitlelere yaydığı projesini İHA muhabirine anlattı. Bu yolculuğa oğlunun doğumuyla başladığını belirten İğdigül, “Ben uzun yıllardır İngilizce öğretmenliği yapıyorum ama şunu fark ettim; oyunlarla çok güzel öğreniliyor. Kendi sınıflarımda da dışarıda da bunu görüyorum. Ben de oğlumla oyunlar oynayarak, onu sıkmadan bunu eğlenceli hale getirerek, öğrendiğini fark etmeden, gerçekten keyif alarak yaptığı bir aktivite haline getirirsem olumlu sonuç alabileceğimi düşündüm. Çünkü çocuk demek, oyun demek. Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar, oyunla algılıyorlar ve kendilerini oyunla ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir yola girdim ve çok da güzel sonuçlarını aldım. Beraber oynuyoruz, keyif alıyoruz” dedi.



“Oğlumun her alanına oyunla İngilizceyi yerleştirmeye başladım”

Oğluyla henüz anne karnındayken İngilizce konuşmaya ve şarkılar dinletmeye başladığını anlatan İğdigül, oğlunun oyun çağı başladığı andan itibaren de oyunlara başladıklarını söyledi. İğdigül, “Biz oğlumun emekleme döneminde kovalamaca ve saklambaç oynuyorduk ve basit İngilizce cümleler kurmaya başladım. Eğlenceli şarkılar açıp, onun o şarkılara eşlik etmesini isterdim. Yolculuğumuz böyle başladı. Biraz daha büyüyünce oyunlara daha çok yöneldik. Okul öncesi oyunlarının yanı sıra günlük hayatta mutfak etkinlikleri, dışarıda hayvanları tanıtırken, yaprak toplarken her alanına oyunu yerleştirmeye başladım. Baktım ki çok güzel alıyor, bana çok güzel geri dönüşü oluyor, sıkılmıyor; ben de bu şekilde devam ettirdim, sonra da sosyal medyaya taşıdım” diye konuştu.



“Eğlenerek öğreniyoruz”

Oyunları oğlunun yaş seviyesine göre belirlediğini dile getiren Nurperi öğretmen, “Esat Ege 5,5 yaşında. Şu an tam yaşına uygun oyunlar oynuyoruz. Ailelere de daha çok hareketli oyunları tavsiye ediyorum bu yaş dönemi için; çünkü enerjileri çok yüksek ve harekete ihtiyaçları var. Velilere, drama, canlandırmalar, kuklalar gibi oyunları tavsiye edebilirim. Esat Ege, oynarken çok keyif alıyor, kahkahalar atıyor. Asıl hedefim buydu. Gerçekten çok eğleniyor ve artık anlıyor söylediklerimi. Bu şekilde eğlenerek öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.



“’Ben örnek olayım başka veliler de yapsın’ diye düşündüm”

Oğluna bu şekilde İngilizce öğretirken çevresinden bunu sosyal medyada yayınlaması yönünde talepler geldiğini kaydeden İğdigül, yaklaşık 3,5 yıl önce oğluyla çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yüklemeye başladığını anlattı. Velilerin, bu videolardaki oyunları çocuklarıyla evlerinde oynadıklarını belirten İğdigül, şunları söyledi:

“İngilizce bizim kanayan yaramız. Herkeste bu problem var; anlıyorum ama konuşamıyorum. Aile desteği çok önemli, evin içinde bir keyif haline gelirse çocuğun ön yargısı kırılır. ‘Temelden alalım, ben örnek olayım başka veliler de yapsın’ diye düşündüm. Çok iyi İngilizce bilmek şart değil ama tabi doğru cümleyi kurmak, kelimeyi doğru telaffuz etmek önemli. Bu noktada da ben paylaştıktan sonra kurduğum tüm cümleleri, sözcüğün anlamını, kullanımını yazıyorum ve Türkçe anlamını veriyorum. ‘Önce siz çalışın, sonra da çocuğunuza öğretin’ diyorum. Böyle bir yöntem geliştirdim. Bu, tamamen benim oğlum Esat ile geliştirdiğim bir proje oldu. Ben sadece oyunla öğretiyorum, böyle bir farkım var. Herhangi bir faaliyeti oyun haline dönüştürüyorum. Ailelere yönelik bir proje. Basit, anlaşılır, velinin de okuduğunda anlayabileceği kısa ve net cümleler kuruyorum ve velilerin de yapabileceklerine inanıyorum. Her gün de velilerden çok güzel mesajlar alıyorum. Gebe bir takipçim bile var. Sorularına cevaplar veriyorum. Benim amacım bu, bir farkındalık oluşturmak istiyorum. İngilizceden korkmayın, çocuklarımıza bunu aşılayalım. İngilizceyi evde desteklersek çocuk ilkokula ön yargısız başlar. Bunu yapmak istiyorum.”

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de ‘Oyunlarla İngilizce’ projesine başladıkları bilgisini veren Nurperi öğretmen, her hafta velilere bir oyun önerisi sunduklarını, anlattığı oyunu ilçenin youtube kanalında yayınladıklarını, buradan da çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.



“Oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil”

Çocukların, her şeyi oyunlarla keşfettikleri için oyunlarla öğrenmelerinin de çok kolay olduğunu vurgulayan İğdigül, “Bir çocuğun hayatının içinde oyun varsa öğrenemeyeceği hiçbir alan yok. Bu, kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü oyun büyükküçük herkesin zevk aldığı bir olgu. Dolayısıyla oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil. Bu yol benim yolum; buradan ilerliyorum, ‘oyunlarla İngilizce’ diyorum” dedi.

