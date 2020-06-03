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Yılan ısırması ve akrep sokmalarına dikkat Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu: "Akrep sokması ve yılan ısırmalarında en seri şekilde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır"

İHA

Mersin'in Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu, sıcakların artmasıyla sıklıkla görülmeye başlayan, yılan ısırması ve akrep sokmalarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ilkel uygulamalardan kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Loğlaroğlu, başa gelebilecek bir olayda mutlaka en seri şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Yılan ısırması ve akrep sokmalarına dikkat Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu: "Akrep sokması ve yılan ısırmalarında en seri şekilde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır"

Mersin'in Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu, sıcakların artmasıyla sıklıkla görülmeye başlayan, yılan ısırması ve akrep sokmalarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ilkel uygulamalardan kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Loğlaroğlu, başa gelebilecek bir olayda mutlaka en seri şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.
Loğlaroğlu, özellikle tarlalarda çalışma esnasında yılan ısırması, eski ev ya da kayalık bölgelerde ise akrep sokmalarına rastlandığını belirterek, "Öncelikle durum mutlaka sağlık ekibine bildirilmelidir. Kişiyi ısıran ya da sokan canlıyla ilgili olay yerine ulaşan sağlık ekibine mutlaka bilgi verilmelidir. Mümkünse bu canlının fotoğrafı çekilerek, hekimle bilgiler paylaşılmalıdır. Hasta mutlaka belirli bir süre müşahede altında tutulmalıdır" dedi.
Akrebin kuyruğundaki iğnesini sokarak zehrini vücuda aktardığını ifade eden Loğlaroğlu, "Akrep sokması durumlarında kişide çok güçlü bir lokal reaksiyon meydana gelir. Bu belirtiler arasında ödem, ağrı, morarma, kızarma, iltihaplanma, karıncalanma, titreme, adale krampları, huzursuzluk hatta kişide havale dahi meydana gelebilir. Akrebin sokmuş olduğu vücut bölgesi hareket ettirilmemeye çalışılır ve yatar bir pozisyonda tutulur. Sonrasında hemen yaralı bölgeye soğuk uygulama uygulanır ve kişinin kan dolaşımın engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır. Ancak akrep sokmalarında kesinlikle yaranın üzerinde herhangi bir müdahale uygulanmamalıdır" diye konuştu.
Yılan ısırmalarında ise belirtilerin hem lokal hem de genel olarak görüldüğünü anlatan Loğlaroğlu, "Bu belirtiler arasında 1 ila 2 hafta kadar sürebilen iltihaplanma ve morluğun yanı sıra kişide ishal, karın ağrısı ya da kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, fazla susuzluk, kanama, şok, kalpte ritm bozukluğu, solunum düzensizliği, baş ağrısı ve psikolojik bozukluklar görülür" dedi.
Yılan ısırmalarında yapılması gerekenlere de değinen Loğlaroğlu, "Yılan tarafından ısırılan kişinin hemen sakinleşmesi sağlanır ve dinlenmesi için ortam hazırlanır. Daha sonra yaralı bölge temiz su ile yıkanır ve yaralı bölgenin etrafında bulunan ve yaraya baskı uygulayabilecek yüzük ya da saat gibi eşyalar hemen çıkartılır. Eğer yılan kişinin baş ya da boyun bölgesini sokmuş ise hemen yaranın çevresine baskı uygulanmalıdır. Eğer yara bacak ya da kolda ise yaranın üzerinden hafif bir şekilde yani baskı olmayacak bir şekilde yaralı bölge bandaj ile sarılır. Mümkünse soğuk uygulama da yapılmalı ve yaraya başka bir şekilde müdahale etmekten kaçınılmalıdır. Sonrasında kişinin yaşamsal bulguları takip edilerek acil yardım istenir" şeklinde konuştu.
"İlkel uygulamalardan mutlaka kaçınılmalıdır" diyen Loğlaroğlu, akrep sokması ve yılan ısırmalarında en seri şekilde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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