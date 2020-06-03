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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli Akpınar Mahallesinin aşırı yağıştan hasar gören yollarını onarıldı

İHA

– Mersin'in Erdemli Belediyesi, Akpınar Mahallesinin aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yollarını onardı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Akpınar Mahallesine verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Erdemli Akpınar Mahallesinin aşırı yağıştan hasar gören yollarını onarıldı

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, Akpınar Mahallesinin aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yollarını onardı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Akpınar Mahallesine verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.
Başkan Tollu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Erdemli Belediyesini, büyükşehir yasası sonrası hizmet alanına giren 49 köyde de herkesin gurur duyduğu bir belediye haline getirdiklerini vurguladı. Tollu, Erdemli’de yüzyıllar önce kurulan köyler olduğuna vurgu yaparak, Erdemli Belediyesinin her kesime eşit hizmet etme gayesinde olduğunu ve bu ilkelerinden asla ödün vermediklerini kaydetti. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Tollu, “İlçemizin kalkınmasına yönelik her alanda hizmet üretiyoruz ve bu çalışmalarda vatandaşlarımızın rahatını önceliğimiz olarak tutuyoruz. Özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için ara vermeden, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada çalışma yürütüyoruz. 2014 Büyükşehir Yasası ile hizmet alanımız 62,5 kat büyüse ve nüfusumuz 10 kat artsa da aksaklığa mahal vermeden çalışıyoruz” dedi.
Akpınar Mahallesine verdikleri hizmet sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tollu, yapılan hizmetlerle birlikte Akpınar ve tüm köyleri hak ettiği noktaya çıkardıklarının altını çizerek, ulaşım ve yol konusunda tüm sıkıntıları gidermeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahalle sakinleri memnun
Akpınar Mahallesi sakinleri de belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdiler. Mahallede yoğun kış şartları nedeniyle afeti yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, yollarının ağır hasar gördüğünü hatırlatarak, Başkan Mükerrem Tollu ile birlikte hem yolların hem gönüllerin yapıldığını söyledi. Tollu’nun, Akpınar’ın her türlü ihtiyacına karşılık verdiğini anlatan mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin 24 saat iş başında olduğunu ifade ettiler.
Mahallelerinde bir ilk olan hizmetlere imza attığı için tüm vatandaşlar adına Tollu’ya teşekkür eden Akpınar Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Sargın ise yapılan hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Sargın, “Köyümüz en ağır kış şartlarını ve afeti yaşadı. Aşırı kar ve yağışlar nedeniyle yollarımız hasar gördü. Belediye başkanımız sıkıntılarımızı yerinde inceledi. Başkanımız ve belediyenin ilgili birimleri gece gündüz demeden bizimle birlikte koordineli bir şekilde sorunlarımızın çözümü konusunda hummalı bir çalışma yürüttü ve çok şükür şimdi sona yaklaştık. Köyümüzün sorunları bitmek üzere” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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