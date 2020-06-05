17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2)

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<br>7 TUTUKLAMA<br>Mersin´de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-05 18:55:09<br>

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