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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörükler için 3 bin rakımda yol açıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi yol bakım ve onarım ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte göç mevsiminde olan ve hayvancılıkla uğraşan Yörükler'in meralarına daha güvenli ve kolay ulaşım sağlayabilmeleri için Çamlıyayla'da 3 bin 100 metre rakımda kar temizleme ve yol tesviye çalışması gerçekleştirdi.

Yörükler için 3 bin rakımda yol açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi yol bakım ve onarım ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte göç mevsiminde olan ve hayvancılıkla uğraşan Yörükler’in meralarına daha güvenli ve kolay ulaşım sağlayabilmeleri için Çamlıyayla’da 3 bin 100 metre rakımda kar temizleme ve yol tesviye çalışması gerçekleştirdi.
Çamlıyayla’nın zirve noktalarında, bir loder ve bir kazıcıyükleyici olmak üzere iki iş makinasının kullanıldığı ve 2 hafta süren kar temizleme çalışmasında görev alan ekipler zirvede konakladılar. Çamlıyayla Çatak mevkiinden Sayınbaşı bölgesine kadar olan ve Olukkoyanağı’na kadar uzanan bölgede onlarca kilometrelik yol kardan temizlenip, tesviye edildi.
Büyükşehir ekipleri, sorumluluk bölgeleri içinde yer alan en büyük yerleşim yerleri arasında bulunan Yenice ve Çamlıyayla’da da yol onarım çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.
Yenice’nin en işlek noktaları olan Atatürk bulvarı ile Çiçekli caddelerinde sıcak asfaltla yama çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Çamlıyayla’da ise Belçınar ve Korucak mahallelerinin yanı sıra Tarsus’a bağlı Takbaş ve Kuşçular mahallelerinde yol bakım ve tesviye çalışması uyguladılar.
Büyükşehir ekipleri, Ardıçlı, İnköy, Olukkoyağı grup yolunda heyelandan dolayı çökme oluşan bölgelerde de dolgu ve düzeltme faaliyetini yerine getirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Tarsus’ta sorumluluk alanlarında 492 km’si kırsal, 318 km’si imar olmak üzere toplam 810 km’lik yol ağı olduğunu ifade ederek, “Bunun yanı sıra Çamlıyayla’da da 37 km. kırsal ve yaklaşık 18 km imar yol ağına bakım yapıyoruz. Kısacası yüzlerce kilometreden oluşan yol ağına Belediye imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hizmet götürüyoruz.Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde özellikle bağlı mahallelerimizde yaşanan yol sorunlarının giderilmesi için planlı şekilde çalışma yürütüyoruz. Bu noktada özellikle muhtarlarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz” dedi.
Bağlı mahallelerin grup yolları ve kent merkezinde aciliyet gerektiren caddelerin asfaltlanması kapsamında program dahilinde çalışma yaptıklarını kaydeden Ali Boltaç, “Tabi ki aşırı yağışların meydana getirdiği problemlerle de karşılaşılıyor. Özellikle kırsal mahalle yollarımızda toprak kayması, kaya düşmesi gibi doğal olaylar yaşanabiliyor. Bu noktada da ivedilikle planlama yapılarak işmakinaları marifetiyle olaylara müdahale ediliyor” diye konuştu.
Ali Boltaç, göreve geldikleri günden bu yana 336 km’lik yol ağında 12 bin 144 ton sıcak asfaltla yama çalışması, 136 bin 809 ton stabilize malzemeyle nakil çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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