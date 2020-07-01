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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akduman: “2020’de yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız”

İHA

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bin 5002 bin metre rakımdaki sedir ormanlarında ağaç bakımı ve kesimi yapan işçileri ziyaret etti. Akduman, burada orman köylüleri ve kesim işçilerinin çalıştığını belirterek, "2020 yılında Mersin genelinde gerçekleştirilecek orman emvali üretim işçiliği için yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

Akduman: “2020’de yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız”

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bin 5002 bin metre rakımdaki sedir ormanlarında ağaç bakımı ve kesimi yapan işçileri ziyaret etti. Akduman, burada orman köylüleri ve kesim işçilerinin çalıştığını belirterek, “2020 yılında Mersin genelinde gerçekleştirilecek orman emvali üretim işçiliği için yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız” dedi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkpınarı ve Arslanköy Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk alanında bulunan bin 5002 bin metre rakımdaki sedir ormanlarında önceki yıllarda tesis edilmiş başarılı genç sedir fidanlarını baskılayan, ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçların kesim ve bakımını yapan işçileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Akduman’a Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, müdür yardımcısı ve şefler eşlik etti.

“Yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız”
İncelemeleri sırasında açıklama yapan Bölge Müdürü Akduman, 1984 yılından itibaren başlayan karpelli sedir tohumu ekimleri, gençleştirmeler, ağaçlandırmalarla Mersin bölgesinde dünya nezdinde çok değerli ve kıymetli sedir ormanları oluşturulduğunu söyledi. Bu ormanların sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan teknik müdahalelerin aynı zamanda önemli bir istihdam alanı da oluşturduğuna dikkat çeken Akduman, “2020 yılında Mersin genelinde gerçekleştirilecek orman emvali üretim işçiliği için yerel orman köylülerimize 34 milyon lira ödeme yapacağız. Yaptığımız her işin bir teknik yönü olmasıyla birlikte, ekonomik yönü de var. Burada orman köylülerimiz ve kesimcilerimiz çalışıyor. Biz hem onlara istihdam sağlıyor hem de burada ürettiğimiz odun hammaddesini ülkemizin odun hammadde ihtiyacını karşılama yönünde bir hizmet sunuyoruz. Yeni yetişen genç fidanlar üzerinde baskı oluşturan ağaçları alandan temizleyerek, yeni gelecek fidanlara daha iyi yetişme ortamı sağlamak gibi bir çalışmamız var” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara çok önemli girdi sağladıklarını belirten Akduman, “Aslında bizim kuruluşumuzun en büyük fonksiyonu da bu. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki demografik yapının değişmesiyle beraber göçle birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız maalesef azaldı. Tabi biz ülke olarak bu insanlarımızı yerinde kalkındırarak tutmak zorundayız. Bu kapsamda biz özellikle üretim işçiliğinde, ağaçlandırma, fidan dikimi, bakım işlerinde çalışan vatandaşlarımızın da ekonomik durumunun iyileştirilmesi manasında yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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