Mersin merkezli sahte bahis operasyonuna 8 tutuklama



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen sahte bahis operasyonunda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul´da yaşayan G.K.'nın, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu yöntemiyle 175 bin TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantisi verip, sahte bahis kuponu düzenleyerek ilan verdikleri, ardından özel mesajla kişilerle iletişim kurdukları, internet üzerinden bahis oynattıkları kişilere oynadığı kuponunun kazandığını, paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. G.K. tarafından H.K., M.Z., Y.E.S., A.Ç., S.A. ve B.B., Ç.S.'ye 175 bin TL para gönderildiği, gönderilen paraların yine bir kısmının hesap sahipleri tarafından ve bir kısmının M.S., B.İ., E.G., O.Z. tarafından çekildiği tespit edildi.

10 GÖZALTI

Yürütülen çalışma kapsamında ülke genelinde çok sayıda kişiyi bu yöntemle dolandırıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin merkezli Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale´de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütünün müşteri temsilcisi rolünde olan 2 kadın ile birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8´i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan polis, 7 şüphelinin daha kimlik bilgilerini tespit etti. Şüphelilerden 1´i yakalanırken, 6´sı aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-07-10 11:27:10



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