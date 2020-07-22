Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Tarımsal sulama için çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı

Mersin'de tarımsal sulama için çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Enis Taş (36) adlı vatandaş, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak için yakındaki su kuyusuna inerek motoru çalıştırdı. Taş, bir süre sonra duran motoru yeniden çalıştırmak için 17 metre derinliğindeki su kuyusuna tekrar inince, gazdan etkilenerek suya düştü. Durumu fark eden kayınbiraderi Fahrettin Çirkin de eniştesinin ardından kuyuya indikten bir müddet sonra gazdan etkilenerek bayıldı. Akrabaları tarafından su kuyusundan çıkarılan Fahrettin Çirkin tedavi için hastaneye kaldırılırken, Enis Taş'ın cesedi ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet, Arama ve Kurtarma personeli ile Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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