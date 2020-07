MGC ve VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ‘sağlık protokolü’ imzalandı

– Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında, Mersin’deki gazetecilere sağlık indirimini öngören ‘sağlık protokolü’ imzalandı. Protokolle gazeteciler, hastanedeki muayene ve tedavilerden indirimli yararlanacak.

VM Medical Park Mersin Hastanesi yönetimi, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı dolayısıyla hastanede etkinlik düzenledi. Etkinlikte, MGC ile hastane arasında ‘sağlık protokolü’ de imzalandı. Etkinliğe, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Hastane Genel Müdürü Alper Beğen, MGC Yönetimi, gazeteciler ve hastane yönetimi katıldı.



“Verdiğiniz mücadelede her zaman yanınızdayız”

Hastane Genel Müdürlüğü görevine kısa süre önce başlayan Alper Beğen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Temmuz Basın Bayramında gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Beğen, “Verdiğiniz mücadelede her zaman yanınızdayız. Son dönemde ülkemizi ve dünyayı sarsan pandemi sürecinde sizlerin de yoğun emeği var. Sizler de çok zorlu koşullarda çalıştınız. Bunları biliyoruz ve sağlıkçılar olarak her zaman sizlerin yanındayız. Hem sizlerle tanışmak hem de mevcut protokolümüzün devamını imzalamak için bugün bir aradayız” dedi.

Bu anlamlı günü MGC ile imzalayacakları ‘Sağlık Protokolü’ ile taçlandıracaklarını dile getiren Beğen, protokolle gazetecilerin, hastane hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacaklarını bildirdi.



“Bölgenin onkoloji merkezi olmayı planlıyoruz”

Hastane olarak bölgeye ileri düzey hizmetler vermeye çalıştıklarını vurgulayan Beğen, “Bu hizmetler içerisinde bölgenin onkoloji merkezi olmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yatırımlarımız sürüyor. Medikal Onkoloji bölümümüzde 2021 yılından itibaren hayata geçirmeyi planladığımız PET/CT yatırımızla bölgenin bütünleşmiş kanser merkezi olarak hizmet vermeye başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde radyasyon onkoloji ve nükleer tıp ünitelerimizi de devreye alacağız. Bölgede adımızdan farklı olarak söz ettireceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.



“Bu destek, gazetecilerin görevlerini yapmaları anlamında çok önemli”

MGC Başkanı Tepe de pandemi sürecinde basın çalışanlarının sağlık çalışanları ile beraber en zor görev yapan sektörlerden olduğunu söyledi. Zor koşullarda görev yapan basın çalışanlarına kurum ve kuruluşların destek vermelerinin önemli olduğunu vurgulayan Tepe, “Bu destek, gazetecilerin görevlerini yapmaları anlamında çok önemli. Bugün de Medical Park Hastanesi, Mersin gazetecilerine bir protokolle verdiği önemi gösteriyor. Arkamızda böyle kuruluşların olması, bizim rahat ve sağlıklı bir şekilde görev yapmamıza vesile olacak. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tepe ve Beğen, sağlık protokolünü imzaladı.

