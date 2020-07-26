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Uzmandan yaz mevsiminde beslenme önerileri

DHA

Uzmandan yaz mevsiminde beslenme önerileri


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, sıcakların arttığı günlerde vatandaşlara önerilerde bulundu. Yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Kaplan, "Mevsimine uygun meyve ve sebzeler tüketin. Günde 1214 bardak su için" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz mevsiminde tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler konusunda bilgiler vererek, önerilerde bulundu. Yaz aylarında beslenmenin çok büyük önem taşıdığını belirten Kaplan, "Bizler beslenme işine ne yazık ki karın doyurma olarak bakıyoruz. Halbuki yeterli ve dengeli beslenme gerekiyor. Bu altın kuraldır. Her yaşta her dönemde geçen bir kuraldır ancak bizler karnımızı doyurduğumuzda beslendik diyoruz. Yeterli dengeli beslenme için, özellikle ana öğün olan sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğini mutlaka almamız gerekiyor. Havalar sıcak olduğu için vatandaşlar genelde akşamı geçiştiriyor ya da sabahla öğleni birleştiriyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Mutlaka sabah öğünü yapılması gerekiyor. Sabahları hafif yiyecekler tüketmeliyiz. Yarım yağlı bir peynir olabilir, az tuzlu zeytin olabilir, mevsimine uygun meyve ve sebzeler olabilir. Çay kahve yerine süt olabilir ya da taze sıkılmış meyve suyu olabilir. Kahvaltıda yağlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle kızartmaları tüketmemek gerekiyor. Çünkü hareket imkanımız kısıtlı olduğu için yediğimiz yiyecekler bize kilo olarak geri dönecektir" diye konuştu.
Öğlen ve akşam yemeği ile ilgili de önerilerde bulunan Kaplan, "Öğlen ve akşam yemeği de dengeli beslenme koşula uygun olması gerekiyor. Burada özellikle ana yemekleri pişirirken yağda kızartma yerine haşlama, fırında, ızgara ya da tencere usulü pişirmeye dikkat edilmeli. yine pişirme sırasında az su kullanılmalı. Çünkü bol suyla pişirdiğimizde besin kaybı çok fazla olur ve gıda zehirlenmesine de yol açar" dedi.
'HAMUR TATLILARI YERİNE SÜTLÜ, MEYVELİ TATLILARI TERCİH EDİN'
Öğünlerde kan şekerini çok hızlı düşürecek ya da yükseltecek gıdalardan uzak durulması gerektiği uyarısında bulunan Kaplan, "Bu durum acıkmamıza neden olacaktır. Lif içeriği fazla olan gıdalar tüketilmeli. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edersek bu şekilde acıkma hissimizi de geciktirmiş oluruz. Ancak bu tahılları pişirdikten sonra oda sıcaklığında çok fazla bekletmeyelim, gıda zehirlenmesine neden olabilir. Mersin'de tatlı tüketimi çok fazla. Özellikle kerebiç ve tantuni. Hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlılar çok aşırı kaçmayacak şekilde tüketilmeli" diye konuştu.
'GÜNDE 12-14 BARDAK SU İÇİN'
Yaz mevsiminde özellikle sıvı kaybı yaşanmasına dikkat çeken Kaplan, "Kaybolan sıvının mutlaka yerine konması gerekiyor. Çünkü vücudun büyük bir bölümü su ve tüm reaksiyonlar su ile gerçekleşiyor. Metabolizmanın dengesinden kilo vermeye kadar her şey su sayesinde gerçekleşiyor. Yerine koymazsak ciddi sıkıntı olabilir. Baygınlık, şuur kaybı hatta ölüme kadar gidebilir. Bu yüzden sağlıklı bireyler günde 12-14 bardak su tüketmeli. Bazen 3-4 litre su tüketenleri görebiliyorum. Bu böbreği yorabiliyor. Eğer atımı da kolay değilse vücutta birikiyor ve şişiyor. Ancak egzersiz yapıyorsak bunu biraz artırabiliriz. Egzersize çıkmadan önce 1 bardak su içelim. Egzersiz sırasında da her 15 dakikada bir yarım bardak su içmeye özen gösterelim. Hatta egzersiz bittikten sonra da mineral tüketimini yerine koymak için ayran içebiliriz. Egzersiz süresi yetişkinler için 45 dakika, yetişkinler için 1 saat. Bittikten sonra ilk yarım saat altın saatlerdir. Kas kaybını engellemek için yarım yağlı süt ya da ayran yanında da bir muz tüketelim. Böylelikle hem sıvı hem de mineral ihtiyacınızı karşılamış olursunuz" dedi.
TATİLE ÇIKACAKLARA ÖNERİLER
Tatile çıkacaklar için de bazı önerilerde bulanan Kaplan şunları söyledi:
"Tatilde tabağımıza her şeyi alıp dolduruyoruz ama bunu yapmamak lazım. Tatilde de yeterli ve dengeli beslenme kuralına uyarak beslenmemiz lazım. Tatilde et, süt, yumurta gibi potansiyel riskli besinleri tercih ederken az pişmiş ya da çiğ olanlardan uzak durmalıyız. İyi pişmiş olmasın ve güvendiğimiz yerlerde tüketmeye özen gösterelim. Meyveleri iyice yıkadıktan sonra tüketelim. Çünkü bakteriler sıkıntı yaratabilir. Çocuklar için zehirlenme riski çok fazla. Bunun için el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Yiyecekleri bol su ile yıkamak, gerekirse sirkeli suda bekletmek gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-07-26 10:51:13

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