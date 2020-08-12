Bakliyatta farkındalık artıyor, AHBİB’in ihracatı yükseliyor AHBİB Başkanı Arslan: “30’u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakliyatta farkındalık artıyor, AHBİB’in ihracatı yükseliyor AHBİB Başkanı Arslan: “30’u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik”

İHA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünya genelinde bakliyat ürünlerinin farkındalığının giderek arttığını belirtip 2020'nin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 672 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mevcut pazarlarda güçlenme ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Başkan Arslan, "Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 30'u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda...

Bakliyatta farkındalık artıyor, AHBİB’in ihracatı yükseliyor AHBİB Başkanı Arslan: “30’u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünya genelinde bakliyat ürünlerinin farkındalığının giderek arttığını belirtip 2020’nin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artışla 672 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Mevcut pazarlarda güçlenme ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Başkan Arslan, “Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 30’u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik” dedi.

‘Bakliyat gelecekte de temel gıda olmayı sürdürecek’
10 bin yılı aşkın süredir birçok medeniyetin temel gıda ürünü olan bakliyatın üretimi ve tüketimi konusundaki farkındalığın koronavirüs salgını döneminde katlanarak arttığını kaydeden Başkan Arslan, “Bakliyat ürünleri geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdürecek. Zira bakliyat ürünlerinin, insan sağlığı açısından olumlu yönleri mevcut” diye konuştu.
Bakliyat ürünlerinin GDO içermeyen, glütensiz ve bitkisel proteini en yüksek gıda özelliği taşımasının yanı sıra ekolojik ve çevreci ürün grubu olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, dünyanın birçok ülkesinde obezite ile mücadelede de bakliyat yemeklerinin öne çıktığını, sadece bakliyattan yapılmış makarna, bakliyat proteini ve nişastası ile üretilmiş ürünlerin tüketiminin yaygınlaştığını dile getirdi.

‘Türkiye geneli sektör ihracatından yüzde 17 pay aldık’
Türkiye’nin 2020 yılının ilk 7 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2’lik artışla 4 milyar doları aştığını kaydeden Başkan Arslan, aynı dönemde AHBİB’in yüzde 18’lik artış yakalayıp, 672 milyon dolarlık dış satıma imza attığını bildirdi. Söz konusu dönemde AHBİB’in Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında katkı sağladığını ifade eden Başkan Arslan, mevcut pazarlarda güçlenme ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sonuçlarının ihracat raporlarına çok net yansıdığını vurguladı.

‘Dört kıtada ihracatımızı artırıyoruz’
AHBİB olarak 2020 yılı OcakTemmuz döneminde Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 30’u aşkın ülkede yüzde 600’ü aşan oranlarda ihracat artışları yakaladıklarını açıklayan Başkan Arslan, şunları söyledi: “Yılın ilk 7 ayında 919 bin 297 ton ürünü dünya pazarlarına ihraç eden birliğimiz, en fazla dış satımı 107 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 56,65 milyon dolar ile Suriye ve 38,4 milyon dolar ile Sudan takip etti. İhracatımızı en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda Afrika kıtasındaki Liberya’da yüzde 630 artışla 298 bin dolar değer, Cibuti’de yüzde 465 artışla 13,6 milyon dolar değer, Tunus’ta yüzde 343 artışla 3,5 milyon değer, Kenya’da yüzde 197 artışla 8,4 milyon dolar değer elde ettik. Orta Doğu’daki Sudan’a yüzde 107 artışla 38,4 milyon dolarlık, Umman’a yüzde 463 artışla ve 8,4 milyon dolarlık, Kuveyt’e yüzde 87 artışla 5,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Asya kıtasına baktığımızda Tayland’a yüzde 393 artışla 3,5 milyon dolarlık, Hindistan’a yüzde 80 artışla 3,15 milyon dolarlık, Türkmenistan’a yüzde 421 artışla 2 milyon dolarlık ihracatımız oldu. Amerika kıtasında ise ABD’ye yüzde 21 artışla 16 milyon dolarlık, Şili’ye yüzde 377 artışla 1,3 milyon dolarlık, Meksika’ya yüzde 422 artışla 164 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa kıtasında ise en fazla ihracat artışı elde ettiğimiz ülkeler yüzde 617 artış ve 90 bin dolar ile Estonya, yüzde 407 artış ve 76 bin dolar ile Moldovya, yüzde 245 artış ve 103 bin dolar ile Hırvatistan oldu.”

‘İhracatta lokomotif ürünümüz kırmızı mercimek’
2020’nin ilk 7 ayında en fazla pastacılık ürünleri ihraç ettiklerini, ihracat rekortmeni ürünün ise kırmızı mercimek olduğunu belirten Başkan Arslan, “Yüzde 20 artışla 177,8 milyon dolara ulaşan pastacılık ürünleri ihracatımız bu dönemde yüzde 26 pay aldı. Yüzde 55 artış ve 172 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 69 artış ve 73,2 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Yılın ilk 7 ayında tüm ürün grupları içinde yüzde 18’lik pay alan kırmızı mercimek ihracatında yüzde 114 artış sağlayıp, 121,7 milyon dolarlık performansa imza attık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı ...
Başkan Gültak, kamptaki anneler ve kızlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, kamptaki anneler ve kızlarıyla buluştu
LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Yılandan kaçan dağ keçisi muz serasına sığındı
YEREL HABERLER Yılandan kaçan dağ keçisi muz serasına sığındı
Mersin’de otobüsün bagajında 2 bin 500 adet doktor balığı ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin’de otobüsün bagajında 2 bin 500 adet doktor ...
Amatör kulüpler belediyelerden destek bekliyor Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım: "Belediyelerden maddi bir beklentimiz yok, sadece sahamızın daha iyi şartlara kavuşturulmasını istiyoruz" "Yenişehir Belediye Başkanı tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra kesin yapacağız, edeceğiz demesine rağmen henüz birşey yapılmamıştır"
YEREL HABERLER Amatör kulüpler belediyelerden destek bekliyor Mersin ...
Büyükşehir Belediyesinden, muhtarlar için kadına yönelik şiddetle mücadele rehberi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, muhtarlar için kadına ...
Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez ...
Rektör Korkmazyürek: "Öğrencilerimiz mutlaka bir tercih yapsınlar" Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek: "Öğrencilerimiz istedikleri bölüme belki giremeyebilirler ancak ben yeterli puan alamadım çalışayım seneye tekrar gireyim derlerse işleri biraz daha zor"
YEREL HABERLER Rektör Korkmazyürek: "Öğrencilerimiz mutlaka bir ...
(Özel) Katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken Covid-19 olduğunu öğrendi Mersin'de 39 yaşındaki kadın, hastanede katarakt ameliyatı olmak için hazırlık yaptığı sırada hiçbir semptom ve belirti göstermemesine rağmen yapılan testlerinde Covid-19 olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı Evinde karantina süreci devam eden bir çocuk annesi kadın, vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda duyarlı olmalarını istedi
YEREL HABERLER (Özel) Katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken ...
Tarsus’ta çıkan yangında 2 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta çıkan yangında 2 ton saman kül oldu
Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştü
YEREL HABERLER Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' ...
Karı koca, devrilen traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Karı koca, devrilen traktörün altında kalarak ...
Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı
Şelalede boğulan 2 çocuk, toprağa verildi
YEREL HABERLER Şelalede boğulan 2 çocuk, toprağa verildi
Terör örgütüne katılmak için Suriye'ye giderken Hatay'da yakalandılar
YEREL HABERLER Terör örgütüne katılmak için Suriye'ye giderken ...
Mersin'den terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'den terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye ...
Aileler danışmanlık hizmeti alıyor, çocuklar oyun atölyesinde eğleniyor
YEREL HABERLER Aileler danışmanlık hizmeti alıyor, çocuklar oyun ...
AK Parti'li kadınlar Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li kadınlar Dilipak hakkında suç duyurusunda ...
Mersin'de mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
MESKİ'den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları açıklaması Mayıs, Haziran, Temmuz faturalarının 3 ay ertelendiği hatırlatıldı
YEREL HABERLER MESKİ'den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları ...
Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu
Mersin'de heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X