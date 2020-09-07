Büyükşehir Belediyesi, bin 100 çiftçiye sarı yapışkan tuzak dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, bin 100 çiftçiye sarı yapışkan tuzak dağıtıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, bin 100 çiftçiye sarı yapışkan tuzak dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kazanlı ve Anadalıoğlu mahallelerinde sebze üreticiliği yapan bin 100 çiftçiye, sebzelerin beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlısından korunmasını sağlayan biyoteknik mücadele araçlarından biri olan sarı yapışkan tuzak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla sebze üreticilerinin zararlılara karşı aşırı kimyasal ilaç kullanması yerine biyoteknik mücadele yöntemlerini de kullanmasını sağlayacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime destek projelerine devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım alanlarında zararlılara karşı biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesinde ilk adımlar merkez Akdeniz ilçesinde atıldı ve örtüaltı sebze üreticilerine beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlısına karşı sarı yapışkan tuzak dağıtımına başlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürüten projenin amacı, ‘aşırı kimyasal uygulamaların önüne geçerek kimyasal mücadeleyi devam ettirmek, biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırmak, tarladan sofraya güvenilir kaliteli ürün elde etmesini sağlamak ve üreticilerin iş gücünü, girdi maliyetlerini düşürmek’ olarak açıklandı.
Proje kapsamında Kazanlı Mahallesinde 530, Adanalıoğlu Mahallesinde 570 olmak üzere toplam bin 100 üreticiye yüzde 100 hibeli sarı yapışkan tuzak dağıtımı yapılacak. Her üretici için 2 dekarlık alanda kullanılmak üzere bir top sarı yapışkan tuzak verilecek. Böylece beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlılarına karşı toplamda 2 bin 200 dekarlık alanda etkin mücadele sağlanmış olacak.

“İlk kez böyle bir destek alıyoruz”
Kazanlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli, bölgedeki üreticileri hem zararlıların etkisinden hem de ilaç maliyetinden kurtaracak çalışma için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Deli, “Tarım ilaçlarının fiyatlandırılması ve dışarıdan ithal edilmesi ile alakalı vatandaşlarımız çok sıkıntı yaşıyorlar. Konu ile alakalı çoğu zaman zirai ilaç bayilerine ve komisyonculara bağımlı hale geliyorlar. Yüksek girdi maliyetleri dolayısı ile ürünler satılsa bile vatandaşlar mağdur oluyor” dedi.
Tarımsal üretimde biyoteknik mücadelenin çok doğru bir karar olduğunu belirten Muhtar Deli, Başkan Seçer’in mahallelerini ziyareti sırasında verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını vurguladı.
Kazanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Serin de Seçer’in çok doğru bir proje uyguladığını ifade ederek, mahallelerinde daha önce böyle ücretsiz tarımsal destek almadıklarının altını çizdi.
Kazanlı Mahallesinde çiftçilik yapan Salih Deli ise projenin çok iyi düşünüldüğünü dile getirerek, “Geçen cumartesi günü başkanımız geldi, bize yardımcı olacağını ifade etti. Şimdi gördüğünüz sebze sineği ile alakalı şeyleri dağıttı. Önümüzdeki sene ise bize sera örtülerimizde ve sera malzemelerimizde yardımcı olacağını söyledi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engelli Remzi, artık rahatça koşup oynayabilecek Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinin önü engebeli olduğu için sürekli düşen zihinsel engelli Remzi Can Gülal’ın rahatça koşup oynayabilmesi için asfalt döktü
YEREL HABERLER Zihinsel engelli Remzi, artık rahatça koşup ...
Başkan Seçer: “MESKİ, Anamur’a 110 milyon liralık yatırım yapacak” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur’da muhtarlarla bulaşarak, ilçeye yapacakları yatırımları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “MESKİ, Anamur’a 110 milyon liralık ...
Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular yumurtadan çıktı Çiftçi İsmet Ateş artık yavruların sağ salim yuvadan uçmalarını bekleyecek
YEREL HABERLER Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular ...
'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak
YEREL HABERLER 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak
MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi
YEREL HABERLER MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi
Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi
YEREL HABERLER Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir ...
Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine verildi
YEREL HABERLER Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine ...
Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in oğlu: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
YEREL HABERLER Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar - Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı ...
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs vakaları artıyor
YEREL HABERLER MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs ...
Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin’de son dönemde korona virüs pozitif vakalarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, ilerleyişin hızlı olmasının üzücü olduğunu vurguladı Çamsarı, karantinanın ardından ikinci testi yaptırmak için MEÜ Hastanesine gelen pozitif hastaların test yapılmadan geri çevrildiği iddialarını araştıracağını, bir eksiklik varsa düzelteceğini söyledi
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden ...
Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda karşılanıyor
YEREL HABERLER Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda ...
Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan ...
Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi ...
Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde buldum" Mersin’de yolda yürüyen kadının elindeki telefonu ’kapkaç’ yöntemiyle alıp, kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen zanlı, telefonu da yerde bulduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde ...
Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X