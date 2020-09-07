Mersin'de "sosyal mesafeli kumara" baskın Jandarma ekipleri, bir işletmeye yaptığı kumar operasyonunda 112 kişiyi suç üstü yakaladı

Mersin'de jandarma ekipleri, bir işletmeye yaptığı kumar operasyonunda 112 kişiyi suç üstü yakaladı. İşletme sahibinin kumar masalarını sosyal mesafeye göre kurduğu görülürken, kumar oynayanlara 137 bin 200 lira para cezası kesildi.

Ediline bilgiye göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede kumar oynatıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 112 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı. Oyun oynayanlara Kabahatler Kanunu gereğince toplam 137 bin 200 lira para cezası kesilirken, kapalı ortamda sigara içilmesi sebebiyle de tutanak tutuldu.

Adreste yapılan aramada 347 pul, 1 adet iletişim de kullanılan yaka mikrofonu ile 5 litre asit ele geçirildi. İşletme sahibinin korona virüs salgını dolayısıyla kumar masalarını sosyal mesafeye göre kurduğu görüldü.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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