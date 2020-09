Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden su verilecek

Mustafa ERCAN-Çağlar ÖZTÜRK/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarından devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne Toroslar´dan can suyu taşıyan, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeniden su verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Ormanı Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız birlikte Anamur açıklarında demirleyen 'Skandi 7' adlı gemiye helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gemiye inmeden önce helikopter ile havadan çalışmaları kontrol etti. Daha sonra da gemiye geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay beraberindekilerle çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından kameraların önüne geçen Oktay, proje ile KKTC'nin gücüne güç katmaya devam edeceklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne Toroslar´dan can suyu taşıyan, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarını yerinde incelemek üzere KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar, Tarım Bakanlarımız ve ilgili kurum temsilcilerimiz ile Anamur açıklarındayız. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ardından başbakan olduğu dönemde denizin altına inşa edilecek bir isale hattıyla Kuzey Kıbrıs'a su verilmesi gündeme gelmiş ve bu büyük proje Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2015 yılında hayata geçirilmişti. O günden bu yana, dünyada bir ilk olarak deniz altında askılı sistemle inşa ettiğimiz boru hattı, 101 milyon metreküpten fazla suyu KKTC'ye taşımıştır. İçme suyu hatlarının yanı sıra tarımsal sulama hattı çalışmalarımız devam ederken bu yıl içinde deniz geçiş isale borularında bir arıza tespit edilmiştir. Arızanın ortaya çıktığı ilk andan bugüne ilgili kurumlarımız onarım çalışmalarını titizlikle yürüttüler" dedi.

25 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Süreci başından beri takip ettiğini ifade eden Oktay, "Bugün burada onarım çalışmalarında sona gelindiğine memnuniyetle şahitlik ediyoruz; 25 Eylül Cuma günü saat 16.00'da ise Anadolu'nun can suyu, onarılan boru hatlarından geçerek KKTC'ye hayat vermeye devam edecek. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize bu müjdeyi Başbakan Ersin Tatar ile birlikte veriyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. KKTC'nin gücüne güç katan tüm iş birliklerimizin, projelerimizin temelinde milli değerlere birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmamız vardır. Biz Türk milleti olarak, omuz omuza vererek; gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu muhafaza ettiğimiz sürece birlikte tüm sorunların üstesinden gelecek; tüm engelleri aşacağız. Kardeşlik bağlarımızla sarıldığımız KKTC'nin daha müreffeh hale gelmesi için salgında, yangında, kuraklıkta yardıma ilk koşan olduğumuz gibi Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet mücadelesinde de Kıbrıs Türkü´nün yanında olmaya devam edeceğiz. Onarım çalışmalarında emeği geçen, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve de Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yüklenici firmalara ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

Oktay, konuşmasından devamdan süren tatbikata değinerek şunları söyledi:

"Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Mavi Vatan'da olmayan devam edeceğiz. TSK ve Kıbrıs birlikleri Şehit Pilot Cengiz Topel Tatbikatı´nı hala sürdürüyor. Ülkemizin haklarını ne pahasına olursa olsun savunacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ardından söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu kaydederek, "3-5 aydır bildiğiniz gibi bakım onarım ve tamirat çalışmaları vardır. Bu çalışmaları yürüten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüklenici firma yetkililerine çok teşekkür ederiz, Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yardımcısına, Tarım ve Orman Bakanına, olağanüstü şartlarda çalışıyorlar. Az önce bilgisayarda denizin 1600 metre kadar derinliğinde robotlarla yapılan milimetrik çalışmaları izledik. Muhteşem bir mühendislik projesi, herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah bu su hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BÜYÜK MEGA PROJE'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, arızanın meydana geldiği ilk günden itibaren proje ile yakından ilgilendiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Çok büyük mega bir proje, akla hayale sığmayacak bir proje. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en iddialı projelerden biridir. Projeler yapıldıktan sonra çabuk unutuluyor. Hatırlatmak gerekirse neredeyse 50 tane Osman Gazi Köprüsü'nü yan yana koyduğunuz halde elde edeceğiniz büyüklükte bir proje. Temeline baktığınızda bir asma köprü mantığında çalışıyor ama mühendislik, milimetrik hesapları bir asma köprünün çok çok ötesindedir. Kıbrıs ve Türkiye için çok faydalı, dünyaya örnek olacağı ve dünyada da bu çalışmaların örnek haline gelmiş, ABD'nin dahi ilgilendiği bir proje. 8 Ocak'ta maalesef bir problem meydana geldi. Helikopterle ben yukarıdan inceledim. Yüzeyden baktığımızda ufak bir problemdi, gemilerin gelmesinden sonra derinlemesine yapılan araştırmada kalıcı çözüm üretmek için bazı değişikliklerin yapılmasının gerekliliğini gördük. Türkiye, pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Böyle dönemlerde böyle büyük yatırımlar yapmak çok zor. Ay yüzeyinde çalışıyormuş gibi, denizin binlerce metre altında robotların yapmış olduğu operasyonlar ve santim santim çalıştık."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Oktay ve beraberindekiler gemide incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Çağlar ÖZTÜRK

