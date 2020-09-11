Bozyazı'da esnafa maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, esnafı ziyaret ederek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Alparslan Türkeş Bulvarından başlayarak ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi ve Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Güngör, Covid19 ile mücadelede kapsamında uyarı amaçlı gezi yaptıklarını, bundan böyle her gün yapılacak denetimlerde ise maske takmayan, sosyal mesafe ile hijyen kuralına uymayanlara ceza kesileceğini söyledi. Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşları da uyaran Güngör, “Bugün gerekli uyarıları yapıyoruz. Ailenizi, çocuklarınızı, yakınlarınızı ve komşularınızı uyarın. Ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiğini hatırlatmak isterim. Bundan böyle dışarı maskesiz çıkmasınlar. Kurallara mutlaka uysunlar. Maskesiz görüldükleri yerde mutlaka cezai işlem uygulanacak” dedi.

Her konuda olduğu gibi salgın hastalık döneminde de kurallara uymanın hayat kurtaracağını ifade eden Güngör, tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara ise teşekkür etti. Güngör, “Uyarı amaçlı yaptığımız kontrollerde vatandaşlarımızın çoğunun maske takması bizleri sevindirmiştir. İnşallah salgın hastalıkla mücadele sürecinde tüm Bozyazı halkı kurallara uyar, bizler de ceza kesmeyiz. Kendi sağlıkları için, çocukları ve yakınları için tüm vatandaşlarımız için mutlaka herkes kurallara uymalı. Maskesiz sokağa çıkılmamalı, sosyal mesafe ve hijyene önem verilmeli. İnşallah süreç sona erdiği zaman Bozyazı’da hiç ceza kesmemiş oluruz” diye konuştu.

Öte yandan, cadde ve ara sokaklarda polis ve zabıta araçlarından sık sık salgın tedbirleri hakkında uyarılar yapılarak, maskesiz dışarı çıkılmaması anons edildi.

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