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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz zabıtası, maske takmayanları uyardı

İHA

Akdeniz zabıtası, maske takmayanları uyardı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, ilçede maske takmayan vatandaşları uyardı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganı ile yurt çapında gerçekleşen denetimler kapsamında Akdeniz zabıtası da sahaya indi. Ekipler, ilçe sınırlarında bulunan fırın, berber, beyaz eşya, elektronik, tekstil ve temizlik malzemesi satan mağazalar, lokanta ve gıda ürünü satan iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptı. Maskesiz vatandaşları, maske takmaları için uyaran ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin temizliği ve hijyeni yönünden de kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yerlerine maskesiz müşteri almamaları yönünden de esnafı uyardı.

“Sevdiklerimiz ve kendimizin sağlığı için kurallara uyalım”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da vatandaşlara yaptığı çağrıda; salgın ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu. Gültak, “Neredeyse tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve can kayıplarına sebep olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde, meskenler hariç, bütün mekan ve alanlarda vatandaşlara istinasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Başta sevdiklerimiz ve kendimiz olmak üzere, sağlığımızı korumak ve sürdürmek için kurallara lütfen uyalım. Özellikle de maske takmaya, temizliğimize ve sosyal mesafemizi korumaya dikkat edelim” dedi.

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