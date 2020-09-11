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Muhtarlık binasını müzeye dönüştürdü Tarsuslu muhtar köylerden ve çevresinden topladığı tarihi eşyaları muhtarlık binasında sergiliyor

İHA

Muhtarlık binasını müzeye dönüştürdü Tarsuslu muhtar köylerden ve çevresinden topladığı tarihi eşyaları muhtarlık binasında sergiliyor

Mersin’in Tarsus ilçesi Şehitlertepesi Mahallesi Muhtarı Ruhi Güngör, geçmişin izlerine, tarihi değerlere sahip çıkıyor.
Yüzyıllardan bu yana dünyanın en önemli tarım ürünleri üretim merkezi olan Çukurova’da, tarım ürünlerinin dikilmesinden, hasat edilmesine; ürünlerin farklı şekillerde değerlendirilmesinden, yemek pişirilmesine kadar geçmişte atalarımızın kullandığı onlarca çeşit aleti kendi imkanlarıyla toplayan Muhtar Ruhi Güngör, tarihi değeri olan aletleri, muhtarlık binasında sergiliyor.
“Bir milletin varlığının ve bütünlüğünün korunmasında kültür en önemli etkenlerden biridir” diyen ve göreve geldiği günden bu yana sunduğu hizmetlerle mahalle halkının takdirini toplayan Muhtar Ruhi Güngör, “Kültürel miras bir milletin en önemli karakteristik özelliğidir. Ve bu noktada kültürel mirasa sahip çıkmanın önemi bilinmelidir. Kültür bir milletin geçmişidir, mevcut halidir, geleceğe aktarma iradesi gösterdiği müktesebatıdır” diye konuştu.
Şehitlertepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, “Bir yönüyle kültür bellektir, mirastır ve farkındalıktır. Bizlerde kültürümüze sahip çıkarak köyümüzden, çevremizden toplayıp bir araya getirdiğimiz tarih kokan eşyaları muhtarlık binamızda sergiliyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız gördükleri karşısında duygulanıyor, geçmişe şöyle bir yolculuk yapıyor. Gençlerimiz ise ilk defa gördükleri aletleri merak ediyor ve onları öğrenmiş oluyor. Bir nebze de olsa kültürümüzü gelecek nesillere aktarabiliyorsak ne mutlu bizlere” dedi.
Muhtarlık binasının her bir noktasını çiçeklendiren, bakımı ve güzelliği ile dikkat çeken çalışmalara imza atan Güngör, “Günümüzde tüm değerler, doğa, kültürün oluşturduğu unsurlar her yer, her şey büyük bir hızla yok oluyor, kayboluyor.
En azından onların olduğunu bilmek, yaşayan örneklerini görmek, değerlere sahip çıkma konusunda insanı daha bir “dirençli” kılıyor. Bu noktada geçmişte atalarımızın kullandığı küp, fıçı, bişkek, düven, kirmen, cere, saka, gözer, elek, nal, orak, bıçkı, idare lambası, dokuma, eski lamba, kılıç, kahve makinası, el feneri, çark, yaba, kazan, ıstar ve daha birçok eseri kendi imkanlarımla toplayarak muhtarlık binamızda sergiliyorum. İsteyen herkes gelip bunları görebilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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