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Seçer: "Kırsalda yol konusu bizim için öncelikli" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi Vahap Seçer: "Kamu ihale kurumu biraz sıkıntılı, çok rahat değiliz açıkçası”

İHA

Seçer: "Kırsalda yol konusu bizim için öncelikli" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi Vahap Seçer: "Kamu ihale kurumu biraz sıkıntılı, çok rahat değiliz açıkçası”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tarımsal üretimi yoğun kentlerden birisi olduğunu ve bu kapsamda üreticinin kaliteli yollara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Kırsalda yol konusu bizim için öncelikli ve son birkaç aydır da çalışmalar çok güzel gidiyor” dedi.
Seçer, Silifke ilçesine bağlı Hüseyinler, Canbazlı, Keşlitürkmenli ve İmamlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Seçer’in ilk durağı Hüseyinler Mahallesi oldu. Seçer’e ziyaretlerinde siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye bürokratları da eşlik etti.
Hüseyinler Mahallesi’ndeki toplantıda konuşan Seçer, TÜİK’in verilerine göre zenginle fakir arasındaki farkın en fazla olduğu illerin başında Mersin ve Adana’nın geldiğini belirtti. Mersin’de yaşayan insanların paylaşmayı bildiğini kaydeden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da kentte yaşayan fakiri, yoksulu, mağduru, kadını, çocuğu, yaşlıyı ve ihtiyaç duyan herkesi koruyup kolladıklarını belirtti. Seçer, Mersin’in tarımsal üretimi yoğun kentlerden birisi olduğunu, bu kapsamda üreticinin kaliteli yollara ihtiyacı olduğunu, bunu da hızla gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2014’te yürürlüğe giren yasayla İl Özel İdaresinin görev alanındaki yollardan bir kısmının ilçe belediyelerine, bir kısmının da Büyükşehir Belediyesine bağlandığını kaydeden Seçer, “Bizim sorumluluğumuzda olan yerleri eğer bozuksa bizim yapmamız lazım. Hiç yapılmamışsa yeni yol açmamız lazım. Sürekli orada rahat seyahat edilebilir bir yol haline getirmemiz lazım. Çünkü buralar üretici bölgeler. Meyvesebze hassastır. Traktörün üzerinde, pikabın üzerinde, kamyonun, kamyonetin üzerinde o malı götürürken hoşafı çıkmaması için düzgün yol olacak. Arazi yolları en büyük sorun. Kırsalda yol konusu bizim için öncelikli ve son birkaç aydır da çalışmalar çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.
“Bu güzergahların çoğu bize ait güzergahlar değil”
Silifke ziyaretini Canbazlı, Keşlitürkmenli ve İmamlı mahalleleriyle sürdüren Başkan Seçer, buralarda da vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlara MESKİ’nin yatırımlarından, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden, tarım üreticilerine yapılan katkılardan bahseden Seçer, gün sonu bir değerlendirme yaptı. Seçer, belediye başkanlığının sokakta yapılması gerektiğini, mahalle ziyaretleriyle de sorunları yerinde görüp, daha akılcı ve isabetli kararlar alabildiklerini söyledi.
Başkan Seçer, bölgedeki sorunların başında yol ağları sorununun geldiğini ifade ederken, kendilerine iletilen yol taleplerinin büyük bir kısmının ilçe belediyelerine ait yollar olduğunu belirterek, “Bölgemizin sorunlarının başında yol geliyor. Çünkü geniş ve üretici bir bölge. Kendi yol ağınızda olan, olmayan 10 bin kilometre bir yol güzergahından bize talepler geliyor. Bu Büyükşehir Belediyesinin güzergahı ya da ilçe belediyesinin, orman yolu ya da arazi yolları fark etmiyor. Muhtarlarla, vatandaşla toplantılarda dikkatimi çeken bir husus var. Bizden talep edilen yol yapım, yama, sathi kaplama, asfalt, her ne ise bu güzergahların çoğu bize ait güzergahlar değil. Önemli bir kısmı ilçe belediyelerine ait yerler. Ya onlar tarafından henüz yapılmamış ya da tartışma konusu olan yollar var” diye konuştu.
“Bu gidişat ilerde çok daha büyük kaoslar oluşturur”
2014’te Bütün Şehir Yasasının yürürlüğe gitmesiyle bazı yol ağlarının ilçe belediyelerinin bazılarınınsa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına dahil edildiğini ancak yetki karmaşaları yaşandığını belirten Seçer, “Birçok muğlak konu var, hala yoruma açık birçok konu var. Yeni düzenlemeler yapmak lazım. Bu gidişat ilerde çok daha büyük kaoslar oluşturur. Şimdi biz bu mevcut görev alanımız içerisinde belirli kaynaklar aktarılarak belediyeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bize belirli kaynaklar aktarılıyor. 'Alın bunu, kaynakları kullanın, belediyenizi yönetin' diyorlar ama bir diğer taraftan ilçe belediyeleri de aynı şekilde kaynak alıyorlar. Şimdi bu kaynaklar kullanılması gereken alanlara kullanılmadığı zaman görev sorumluluğu içerisinde olmayan alanlara biz Büyükşehir Belediyesi müdahale ettiğimiz zaman, o zaman o kaynaklar niye oraya aktarılıyor? Biz burada kaynak açısından yetersiz kalabiliyoruz. Yani farklı bir model uygulanmalı. Ya bizim yetkilerimiz artırılsın ya ilçe belediyelerinin yetkileri artırılsın ya kısıtlansın ya sadece Büyükşehir olsun” şeklinde konuştu.
“Arzu edilen bir işbirliği sağlandı diyemem”
Söz konusu yasadaki yoruma açık konuların önemli sorunları da beraberinde getirdiğini ve büyükşehir belediye başkanları olarak geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları toplantıda da konunun gündeme geldiğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti; “Deneyimli Büyükşehir Belediye Başkanları arkadaşlarımız temsilci olarak oluşturulan komisyona dahil oldu ama partimize ait büyükşehir belediye başkanlarını bugüne kadar henüz bir çağıran olmadı. Belediyeler birliğinin burada tabii ki etkin olması gerekiyor. Ama arzu edilen bir işbirliği sağlandı diyemem. Mutlaka bir taslak, arkasına bir kanun teklifi mutlaka hazırlandı. Ama bu tamamen merkezi yönetimin değerlendirmesi sonucu hazırlandı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu konuda görüşleri değerlendirilmedi diyebilirim ama aslında böyle konuşulmuştu, böyle olması gerekiyordu.”
“Kamu ihale kurumu biraz sıkıntılı, çok rahat değiliz açıkçası”
Seçer, bazı ihaleler de Kamu İhale Kurumunun engeline takıldıklarını da vurguladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığını güçlendirdiklerini ve Forum Katkı Kavşağı’nın yanı sıra 3 tane daha katlı kavşak yapımı, köprü yapımları ile 4. Çevreyolunda 1.5 kilometrelik güzergah açacaklarını belirten Seçer, “Yine bu ihale kapsamındaydı. Muhtelif yollar bizde. Bir yandan yapalım bir yandan da yeni açacağımız bulvarları geniş caddeleri bu ihale kapsamında yaptıralım istedik. Ama ne hikmetse kamu ihale kurumu biraz sıkıntılı, yani çok rahat değiliz açıkçası. Bu bizden mi kaynaklanıyor yoksa başka şeyler mi düşünmek lazım, vatandaşların takdirine bırakıyoruz. Yani ihale şartnamesi hazırlıyorsun. İnce elliyorsun sık dokuyorsun, her türlü ayrıntıyı düşünüyorsun, bazı boşluklar varsa ya da eksikler varsa ihale sürecinde zeyilnamelerle bunu gideriyorsun. Bizim verilmeyecek hesabımız yok, bizim sakladığımız gizlediğimiz bir şey yok. Bunu ben haykırarak söylüyorum. Vatandaşın her kuruşu benim için değerli. Ben en ucuz malı, en kaliteli malı almak isterim ya da hizmeti almak isterim. Bunda bir beis yok. Benim bu konuda da hiçbir endişem de yok. Hani derler ya; çiğ yemedik karnımız ağrımıyor. Mesele o değil işlerimiz yürümüyor. Sürekli böyle bir demokrasinin kılıcı gibi kapıda asılı acaba kamu ihale kurumunda ne olacak, dönecek mi” ifadelerine yer verdi.
“Birçok ihale yenilenmek zorunda kaldı”
Başkan Seçer, 73 otobüs ihalesi için yine Kamu İhale Kurumunun sonucunu beklediklerini, bozulan metro ihalesini yenilediklerini ve bir ay içerisinde yeniden çıkacaklarını söyledi. Ayrıca Tevfik Sırrı Gür Lisesi önünde yapılacak katlı otopark ihalesine de yeniden çıkacaklarını belirten Seçer, “Birçok ihale yenilenmek zorunda kaldı. Şu anda üst üste ihaleler yapıyoruz ama bu ihale bizim için önemliydi, farklı bir değerlendirme yapmış kamu ihale kurumu ve iptal etmiş. Tabi yeniden ihaleye çıkacağız. Zaman kaybediyoruz bu da bizi biraz üzüyor. Ama bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinde göreve gelmeden önceki son 6 ayda bazı kargaşalar yaşandığını, bunun da belediye kadrosunu etkilediğini kaydetti. Sıkıntıların tamamını düzeltmeye başladıklarını vurgulayan Seçer, öncelikle bir mali disiplin sağladıklarını ve daha önce belediyeye satış yapmak istemeyen esnafın şu an belediyenin kapısını aşındırdığını söyledi. Belediyede önemli tasarruflar da sağlayarak daha önce yüzde 1 kırımı olan akaryakıt alımını şu an yüzde 13.4 kırımla aldıklarını, yıllık 150160 milyon liralık akaryakıt tüketimini baz aldıklarında önemli rakamlardan söz ettiklerini belirtti. Başkan Seçer, belediye gelirlerini önemsediklerini ve öz gelirlerini artırma yoluna gittiklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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