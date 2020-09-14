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Eski milli atlet Nevin Baltacı, tecrübelerini genç sporculara aktarıyor

DHA

Eski milli atlet Nevin Baltacı, tecrübelerini genç sporculara aktarıyor


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, adının verildiği tesiste genç sporculara tecrübelerini aktaran Avrupa şampiyonu kısa mesafe koşucusu, eski milli atlet Nevin Yanıt Baltacı, kentte yeni şampiyonların çıkmasına yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Mersin'in atletizm altyapısı olarak çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Baltacı, "Ne kadar çok çocuğu salonlara çekersek o kadar çok gelişme kaydederiz" dedi.
Mersinli atlet Nevin Yanıt Baltacı, Barselona'da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorunu iki kez yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Nevin Yanıt Baltacı, 2013 yılında Serkan Baltacı ile dünya evine girdi. Yarışmalardan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda antrenör olarak kariyerini sürdüren Nevin Yanıt Baltacı, 2 yıl önce doğum nedeniyle ara verdiği spor hayatına, adının verildiği tesiste gençleri yetiştirerek devam etmeye başladı.
Tecrübelerini genç sporculara aktarmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen eski milli atlet, şuan kızının 15 aylık olduğunu ve iş yaşamının kolaylaştığını söyledi. Diğer kentlere örnek olacak çalışmalar yapmak istediğini belirten Baltacı, "Ne kadar çocuğa ulaşıp tecrübelerimi aktarabilirsem, spor açısından o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bizler çok fazla yarış görmüş, çok büyük başarılara imza atmış insanlarız. Yaptığım şey antrenörlük değil. Yeni gelen sporcu gençlerin alt yapısını hazırlıyorum. Çocuklara ufak tefek dokunuşlar yapıyorum" diye konuştu.
'MERSİN'İN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK'
Mersin'in atletizmde çok büyük potansiyeli olduğunu kaydeden Baltacı şunları söyledi:
"Şu an pandemi sürecindeyiz. Her şey çok yeni. İleride bu çalışmayı yaymak istiyorum. Spor İl Müdürümüz ile bir araya geldik. Projeler hakkında konuştuk. Ne kadar çok çocuğu salonlara çekersek o kadar çok gelişme kaydederiz. Adımın verildiği tesiste çocuklara tecrübelerimi aktarmaktan dolayı heyecanlıyım. Ben atletizmin içinde olan biri olarak buradaki potansiyeli  görebiliyorum. Özellikle sprint konusunda çok iyiyiz. Sırıkla atlamada Türkiye rekoru kırıldı. 110 metre engelli Türkiye rekoru kırıldı. Pandemi döneminden çıktık. Buna rağmen her şey çok iyi. Bu sporcuların yanına başka sporcular da eklersek olimpiyatlara giden sporcu sayısı da artar. Ben bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşacağım. Bununla birlikte ilerleme olursa ne mutlu bana. Yeni şampiyonların çıkmasını hedefliyorum." 
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN
2020-09-14 09:12:23

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