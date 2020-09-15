Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında bir dizi etkinlik düzenleyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1622 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin açılışını yarın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bisikletle Taş Bina’ya gelerek yapacak.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğin açılışını Başkan Seçer bisikletle Taş Bina’ya gelerek yapacak. Daire başkanları ve bisiklet derneklerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikle bisikletin alternatif ulaşım olarak kullanılmasına dikkat çekilecek. Hafta süresince vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yöneltilmesi amaçlanacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin birçok dairesi, hafta süresince bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesini amaçlayacak. Hareketlilik Haftası kapsamında, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Başkan Seçer öncülüğünde Tarsus’ta bisiklet turu düzenlenecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve 15 kişilik ekibinin öncülüğünde 17 Eylül’de Kültür Parkta vatandaşları bilinçlendirici etkinlikler düzenlenecek. Hafta boyunca emisyonu azaltıcı yapılan tüm örnek davranışların #MBBhareketlilik etiketiyle sosyal medyada paylaşılması istenecek. 19 Eylül’de Tarsus ilçesinde Başkan Seçer ve bisiklet derneklerinin öncülüğünde ‘Tarsus Bisiklet Turu’ düzenlenecek. 20 Eylül’de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara Kültür Park içerisinde haftanın önemini belirten resim yarışması düzenleyerek dereceye girenleri ödüllendirecek.



Etkinlik haftasında, belirli saatlerde KentBis bisikletleri ücretsiz olacak

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sıfır emisyonlu hareketliliği desteklemek amacıyla belirlenen saatler arasında Büyükşehir Belediyesinin bisikletlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sahilde, Mersinlilerin hem ulaşım aracı olarak hem de sahil gezisi amaçlı kullandığı scooterlar da 21 Eylül’de belirli saatler arasında ücretsiz olacak.

Etkinliğin son günü olan 22 Eylül’de ise kent merkezinde belirlenen bir bölge belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak. ‘Arabasız gün’ olarak bilinen etkinlikte trafiğe kapatılan bölgeye sıfır emisyon temasına uygun afişler asılacak.

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