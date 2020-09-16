Nükleer santral projelerinde yeni finansman seçenekleri pazarı büyütecek Rosatom Finans Müdürü Rebrov: "Sektörün önceliği, nükleer projelere yatırım çekilmesi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nükleer santral projelerinde yeni finansman seçenekleri pazarı büyütecek Rosatom Finans Müdürü Rebrov: "Sektörün önceliği, nükleer projelere yatırım çekilmesi”

İHA

Nükleer santral projelerinde yeni finansman seçenekleri pazarı büyütecek Rosatom Finans Müdürü Rebrov: "Sektörün önceliği, nükleer projelere yatırım çekilmesi”

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, yeni nükleer santral projeleri için daha geniş finansman seçenekleri görüyor. Rosatom Finans Müdürü (CFO) Ilya Rebrov, Dünya Nükleer Birliği’nin düzenlediği (WNA) “Stratejik eForum2020” forumunda tartışılan nükleer projelere yatırım çekilmesinin, sektör için ‘en önemli öncelik’ haline geldiğini söyledi.
Rosatom Finans Müdürü Ilya Rebrov, yeni projeler için özel finansman fırsatlarının arttığını belirterek, Rosatom’un yakın zamandaki rüzgar enerjisi uzmanlığından da yararlanmayı umduğunu ifade etti. Rebrov, “Finansman, Rosatom'un yeni tesisler inşa etmeyi planlayan müşterilerinden gelen ana sorulardan biri. Ancak finansman kaynakları ve mekanizmaları farklı. 10 yıl önce Rosatom, ‘temel düzenleyici hizmetleri’ ile birlikte geleneksel endüstri seçeneği olan mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesini sunuyordu. Ancak bu zaman içinde ‘entegre teklif’ aynı zamanda bir yapsahip olişlet modeli de içermeye başladı" dedi.

Rosatom’un yeni finansman modeli pazarı güçlendirecek
Nükleer tesislerin inşa edilmesine yönelik projelerin, kural olarak devletin koruması altında uygulandığını ve nadir durumlarda özel yatırımcıların bu tür projelere katılmaya davet edildiklerini kaydeden Rebrov, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ancak şimdi durum değişiyor. Şu anda kabul etmeliyiz ki; yeni inşaat pazarı çok daha geniş olacak. Pazar, Rosatom'un entegre teklifi durumunda, projenin finansmanı veya eş finansmanı ile desteklenecektir. Nükleer endüstrideki ve elektrik enerjisi endüstrisinin diğer bölümlerindeki yeni projelerin çoğunun tam proje finansmanı ile uygulanabileceğine inanıyorum. Bu oldukça kapsamlı bir güç gerektirir. Kredi fonları toplam hacmin yüzde 70'ini veya daha fazlasını oluşturabilir. Projenin işletme nakit akışı ana yatırım getirisi kaynağıdır. Projenin tüm riskleri azaltılabilir ve yatırımlar proje şirketinin teminat varlıkları ile güvence altına alınır.”
Proje finansman araçlarının uygulanmasının uzun bir yolculuk olduğunu belirten Rebrov, “Rosatom küçük projelerle başladı ve her yıl proje finansman araçlarını nükleer santral projelerine uygulamak için uzmanlık oluşturmak üzere projelerin boyutunu ve kapsamını artırdık. Potansiyel yatırımcılar için ilk temel zorluk, yeni inşa edilen bir projeye özgü uzun yatırım aşamasına başlama konusundaki isteksizliklerinin üstesinden gelmesidir. Kimse bu kadar uzun bir süreyi kabul etmek istemez. Ancak belirsizlik aşaması, girişimin genel süresinden çok daha küçüktür. Proje geliştiricisinin, yatırımcının ‘yeterli güvenlik’ ihtiyacını karşılaması gerekir. Herkes devlet garantilerini ve her türden devlet güvenliğini ister. Bizim çok sayıda güvenlik için kullanılan bazı satın alma sözleşmelerimiz, fark sözleşmelerimiz ve teminat olarak kullanılabilecek diğer bazı sözleşmelerimiz var. Projenin operasyonel aşaması için de tahvil kullanıyoruz. Yatırımcılar, projenin zamanında ve herhangi bir önemli maliyet aşımı olmaksızın uygulanacağına dair garantiler istiyor, çünkü diğer şirketlerle küresel olarak çok iyi olmayan gecikmeler ve maliyet aşımlarının bir kaç örneği bulunuyor. Ticari proje risklerinin bir kısmını yatırımcılarla nasıl paylaşacağımızı veya nasıl karşılayacağımızı tartışabiliriz, ancak siyasi veya yasal olarak hiçbir yatırımcı tarafından kabul edilemeyen riskler vardır. Bunlar yalnızca ev sahibi şirket ve projeyi sağlayıcı tarafından karşılanabilir” diye konuştu.
Elektrik sektörü de dahil olmak üzere diğer büyük altyapı projelerinin aksine, bir nükleer enerji santralinin binalar ve ekipman gibi varlıklarının kredi için teminat olarak kullanılamadığının altını çizen Rebrov, "Yatırımcılar teminat olarak bu tür varlıklara sahip olmak istemez veya bu tür varlıklara sahip olamaz" ifadelerini kullandı.
Bu konudaki bir diğer güçlüğün de, bazı bankaların nükleer endüstriyle çalışmama konusunda yerleşik bir politika yürütmeleri olduğunu kaydeden Rebrov sözlerine şöyle devam etti:
"Rosatom, bunun üstesinden gelmek için yatırımcıları, ancak teknik tasarım ve operasyonel planlar tamamlandıktan, ev sahibi ülkeden lisanslar alındıktan ve proje için tedarik zinciri oluşturulduktan sonra projeleri hakkında ayrıntılı konuşmaya davet ediyor. Bu, genel proje risk seviyesinin yatırımcılar için uygun olduğunu anladığımız zamandır. Ve bu zamandan sonra evrak üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışmaya başlarız."

Rüzgar santrali yatırımında da özel bir finansman çözümü
Rosatom, son yıllarda rüzgar enerjisi üretimi de dahil olmak üzere bir kaç yeni iş alanına girmiş durumda. Şirket, ilk rüzgar enerjisi projesi için devletle kapasite tedarik anlaşmasına konulan garantili elektrik fiyatı ve yatırım getirisi oranını içeren özel bir finansman çözümü de geliştirmişti. Rebrov, bu konuyla ilgili olarak da şunları söyledi:
"Sonuç olarak şu şartları başardık; banka projeyi yüzde 90 oranında finanse etti ve daha da önemlisi, geri ödeme süresi boyunca operasyonel aşamada Rosatom veya iştiraklerine yönelik rücu hakkı bulunmuyor. Diğer yüzde 10 ise Rosatom'un kendisi tarafından sağlanır. Bunun en iyi uygulama olarak görülebileceğine inanıyoruz. Elbette bunu nükleer projelerimizde kullanmayı umuyoruz. Bankaların gündeminde çoğu durumda nükleer projeler görmüyoruz. Çünkü projeler çok karmaşık, birçok aşaması ve çok sayıda katılımcısı var. Bankalar için bu karmaşıklığı anlamamız ve tüm süreci daha şeffaf hale getirmemiz gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da asfalt ...
Yenişehir Belediyesinden Hareketlilik Haftasında dolu dolu etkinlik
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden Hareketlilik Haftasında dolu ...
Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor
YEREL HABERLER Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla ...
Tarım işçilerini tehdit ettikleri iddia edilen 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini tehdit ettikleri iddia edilen 3 ...
İşe gidecek işçileri ve şoförleri engellediler Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerini ve servis şoförlerini engelledikleri ve greve dahil olmaları için tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER İşe gidecek işçileri ve şoförleri engellediler Mersin ...
Mezitli Belediyesi, Bisikletli Ulaşım Proje Yarışmasında finale kaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Bisikletli Ulaşım Proje ...
Boşandığı eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini kızının gözü önünde vuran sanık: ...
Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını çevre dostu aktiviteler ile kutlayacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını ...
Gültak, Engelsiz Atölyesinin ürünlerini Büyükşehir Meclisinde tanıttı
YEREL HABERLER Gültak, Engelsiz Atölyesinin ürünlerini Büyükşehir ...
Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: "Talihsiz bir şekilde vuruldu" Mersin'de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan Özkan Y.'nin yargılanmasına devam edildi Eski eşini öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini iddia eden sanık, Hatun K.'nin talihsiz bir şekilde vurulduğunu savundu
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: ...
Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi
Üç yıldır tadilat bekleyen Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi, yeniden hizmete açılacak
YEREL HABERLER Üç yıldır tadilat bekleyen Tarsus 75. Yıl Kültür ...
Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında bir dizi etkinlik düzenleyecek
YEREL HABERLER Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına ...
Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor
YEREL HABERLER Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli ...
Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü balıkların kıyıya vurduğu göletle ilgili inceleme başlatıldı Mahalle muhtarı Musa Çetin: "İçler acısı bir durum, çok üzgünüz, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz"
YEREL HABERLER Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu Mersin'in Erdemli ...
Mersin, yabancılara konut satışında 4’üncü sırada TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin’de konut satışlarının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında arttığını ve 5 bin 28 konut satıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Mersin, yabancılara konut satışında 4’üncü ...
Yaralı leyleğe zabıta sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı leyleğe zabıta sahip çıktı
Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde 15 ödülle yine birinci
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversiteler ...
Toroslar Belediyesinden okul öncesi eğitime destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden okul öncesi eğitime destek
Silifke'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu
Vali Su: “İlimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” Mersin Valisi Su, MGC’yi ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi Vali Su: “Pandemiyle mücadelede başarı bizim elimizde” “KYK yurdunu izolasyon için hazırladık”
YEREL HABERLER Vali Su: “İlimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. ...
Mersin'de 102.5 kilo tütün ve 31 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 102.5 kilo tütün ve 31 bin makaron ele ...
Belediyeden çıkışları verilen 10 personelin işe iadeleri yapıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Herkesin ikinci bir şansa hakkı vardır"
YEREL HABERLER Belediyeden çıkışları verilen 10 personelin işe ...
Mersin ormanlarına yeni yol ağı
YEREL HABERLER Mersin ormanlarına yeni yol ağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X