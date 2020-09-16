Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 1 kişiyi gözaltına aldı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şahsın Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı operasyonda şahsı gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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