– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, genç işsizlik oranlarına dikkat çekerek, “Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz. Şimdi yeni bir terim ortaya atıldı; ‘ev gençleri’. Ev gençleri; yüksek öğrenim görmüş, okulu bitirdikten sonra iş bulamamış, evde ailesiyle oturup, ailesinden geçinen bir kesim. Bu ev gençlerine iş bulabilmek için çözüm üretmemiz gerekiyor” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, online düzenlediği ve yeni projeleri ile Mersin’deki yatırımları değerlendirdiği basın toplantısında, Mersin’in ekonomik verilerini de aktardı. Rakamlarla Mersin ekonomisini anlatan Kızıltan, özellikle genç işsizlik oranına dikkat çekti.



“Mersin’de yılın ilk 7 ayında ihracat yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı”

Mersin’de yılın ilk 7 ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,7 milyar dolara ulaştığını belirten Kızıltan, “Söz konusu dönemde en fazla artış ise tarım ve hayvansal üretim ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı grubunda yaşandı. Bu dönemde Asya ülkeleri, ihracatın en fazla daraldığı; Avrupa ülkeleri ise en fazla genişleme kaydedildiği ülke gruplarıdır. Avrupa bize en yakın pazar. Avrupa için de biz en yakın tedarik ve üretim merkeziyiz. Bu avantajımızı, Avrupa ile çok iyi ilişkiler kurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Artık Avrupalı firmalar, çok uzaklarda, emin olmadıkları, ne olacağını bilemedikleri ülkelerle iş yapmak istemiyorlar. Yatırımlarını, kendilerine daha yakın, bildikleri, altyapısı sağlam, istihdam olanakları geniş ülkelerde yapmak istiyorlar. Türkiye de bu ülkelerin başında geliyor. Hükümetimizin ve iş dünyasının da bunu değerlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.



“İthalat ve ihracatımız eşitlendi”

Aynı dönemde Mersin’de ithalatın ise yüzde 10’luk artışla 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini veren Kızıltan, “İlk 7 ayda ithalat ve ihracatımız eşitlenmiş oldu. Daha önceleri Mersin ihracatı hep önde olurdu. İthalattaki artışta, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri ve gıda ürünleri öne çıktı. Bu da şunu gösteriyor, biz gıda ürünlerinde ihracatçı bir kentiz ama büyük oranda ithalat yaparak ihracatımızı karşılıyoruz. Yine burada tarım ön plana çıkıyor. Tarım üretimini Türkiye’de artırmamız gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Bitkisel Üretim ve Geliştirme Projesi’ adıyla bir çalışma yapıyor. Bu projenin de ayrıntılarını inceliyoruz. Bu dönemde ithalatta Afrika hariç tüm ülke gruplarında artış gözlendi” ifadelerini kullandı.



“Mersin Serbest Bölgesinde ilk 7 ayda ticaret hacmi yüzde 15 azaldı”

Deniz ticareti ile ilgili verileri de paylaşan Kızıltan, ocakağustos döneminde Mersin’de liman başkanlıkları bazında elleçlenen yük trafiğinin yüzde 9 artarak 28 milyon ton seviyesine çıktığını kaydetti. Mersin Serbest Bölgesinde ise yılın ikinci yarısından itibaren bölgedeki ticari faaliyetlerde toparlanma gözlendiğini dile getiren Kızıltan, “Ocakağustos döneminde, Mersin Serbest Bölgesinde ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 1,6 milyar dolara geriledi ama yavaş yavaş toparlanma da başladı. Serbest Bölgedeki ticaret hacmindeki azalışta sanayi ve tarım sektörü etkili oldu. Ağustos sonu rakamlarına göre bölgede, firma sayısı yüzde 2 artarak 420’ye yükselirken, 10 bin 680 kişiye istihdam sağlandı” şeklinde konuştu.



“Sanayide enerji tüketimi yüzde 34 arttı”

Mersin’de ocakhaziran döneminde sanayide enerji tüketimi yüzde 34 artarken, ticarethanelerdeki tüketimin yüzde 16 azaldığını vurgulayan Kızıltan, şöyle devam etti: “Haziran ayında her iki sektörde enerji tüketiminde toparlanma gözlendir. Öte yandan, ocaktemmuz döneminde kentte kurulan şirket ve kooperatif sayısı yüzde 27, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48 arttı. Kapanan ve tasfiye halindeki şirket ve kooperatif sayısı 2019 yılının ocaktemmuz dönemine göre sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 17 arttı. Artış hızında yavaşlama var. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 46 azaldı. Geride kalan ilk 8 ayda konut satışları yüzde 56 artarak 30 bin 602’ye yükseldi. Bu artışta ipotekli satışlar etkili oldu. Söz konusu dönemde ilk satışlarda yıllık yüzde 23’lük, ikinci el satışlarda yüzde 75’lik artış kaydedildi. Ocaktemmuz döneminde Mersin’de trafiğe kaydı yapılan binek araç sayısı yıllık yüzde 42 artarak 10 bin 617’ye ulaştı.”



“Bütçeden aldığımız 6 milyar, verdiğimiz 10 milyar”

Teşvikleri de değerlendiren Kızıltan, teşvikli yatırımların, 2019 yılının ocaktemmuz döneminin üzerinde seyir izlendiğini belirterek, yatırım teşvikine bağlanan belge sayısının yüzde 154, öngörülen yatırım tutarının yüzde 35, istihdamın ise yüzde 15 arttığını söyledi. Kızıltan, “Vergi sıralamasında ise yılın ilk 7 ayında genel bütçeye Mersin olarak bizim verdiğimiz gelir yüzde 20 artarak 10,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Harcamalar ise yüzde 9 artarak 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Yani bütçeden aldığımız 6 milyar, verdiğimiz 10 milyar. Mersin, Türkiye genelinde toplam vergi geliri tahsilatı ile sahip olduğu yüzde 2,34’lük payla 5’inci sırada yer aldı. Ödemelerimiz çok iyi. Tahakkukta ise 6’ncı sıradayız” ifadelerini kullandı.



“Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz”

Mersin’in işgücü verilerine ilişkin bilgiler veren Kızıltan, bölgede her 5 gençten birinin işsiz olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Mersin’de 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde işgücü piyasasında; açık işler yıllık yüzde 24 azalarak 14 bin 627 adede, işe yerleştirmeler yıllık yüzde 38 azalışla 10 bin 588 adede geriledi. Ocakhaziran döneminde işsizlik ödeneğine başvurular, nisan ayında yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da ilk 6 ayda yıllık bazda yüzde 8 azalışla 17 bin 406 adede geriledi. Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz. Şimdi yeni bir terim ortaya atıldı; ‘ev gençleri’. Ev gençleri; yüksek öğrenim görmüş, okulu bitirdikten sonra iş bulamamış, evde ailesiyle oturup ailesinden geçinen bir kesim türemiştir. Bu ev gençlerine iş bulabilmek için çözüm üretmemiz gerekiyor. Mersin Üniversitesi de odamızla birlikte bu konuda projeler üretiyor. Mersin Üniversitesinde okutulacak derslerin işletme isimleriyle anılması ve işletmelerle özdeşleştirilmesi projesi üzerinde çalışıyoruz. İşletmelerden bedel istenmeyecek, uzmanları gelip ders verebilecekler. Öğrencilere staj olanağı sağlanabilecek. Ayrıca, Mersin’de okuyan yabancı öğrencilerin işletmelerle birleştirilerek bunların kendi ülkelerine ihracat yapabilmelerine olanak sağlanması adına da bir proje yürütülüyor. Bu proje bölgemizdeki tüm üniversitelerle yürütülüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.