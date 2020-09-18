"U 60 Takımı"ndan örnek davranış

Mersin’in Tarsus ilçesinde 60 yaş üstü insanların biraraya geldiği ve kendilerine ‘U 60 Takımı’ veren grup 3 okula ateş ölçer cihazı hediye etti.

U 60 Takımı sözcüsü Nebi Maruf Güneşli, kendi aralarında dayanışma göstererek pandemi sürecinde en çok ihtiyaç olan ateş ölçeri alıp, 3 okula hediye ettiklerini söyledi.

60 yaş üstü insanlar olarak her gün biraraya geldiklerini, spor ve çeşitli aktiviteler yaptıklarını belirten Güneşli, kente ve insanlara yaralı olmaya çalıştıklarını söyledi. Güneşli, “Pandemi sürecinde okullarımıza gerekli olan 3 adet ateş ölçer aldık. Tarsus İlkokulu, Emine Boro Orta okulu ve Umut Özkul Ana Okuluna ateş ölçer cihazlarımızı hediye ettik. U 60 takımı olarak eğitime desteğimiz devam edecek. Çocuklarımızı her şeyden önce gelir, iyi bir eğitim almaları için var gücümüzle destek vereceğiz” dedi.

Güneşli, güzel dayanışmayı gösteren arkadaşlarına da teşekkür etti.

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