TürkiyeIrak Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TISİAD) tarafından gerçekleştirilecek olan ‘4. TürkiyeIrak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi’ için Mersin’e gelen IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Yeni Valilikte gerçekleşen kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, 4. TürkiyeIrak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nin iki ülke arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, ziyaretleri için IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf ise Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin TürkiyeIrak ilişkilerine de önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Maruf, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya ve ayrıca Irak halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı tüm Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması adına izlenecek yollara dair görüşlerin aktarıldığı ziyaret, Vali Su’nun konuklarına günün anısına hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

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