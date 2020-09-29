Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 90 düzensiz göçmeni Mersin açıklarında yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botları hemen harekete geçerek, ihbar edilen balıkçı teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler ve göçmen kaçakçıları, alınan güvenlik önlemleri altında karaya çıkarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 3 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası belediyeden Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak
YEREL HABERLER (Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası ...
Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
YEREL HABERLER Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel ...
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına limonatalı destek
YEREL HABERLER Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim ...
Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün hastalığına karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün ...
Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını sürdürüyor Rosatom'a bağlı NovaWind, 2024 sonuna kadar 3.4 GW’lik kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını ...
Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar: 1'i doktor 12 gözaltı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile ...
Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı ...
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen aralarında doktor ve gardiyanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan ...
Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı tescillendi Tarsus'un coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye çıktı
YEREL HABERLER Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı ...
Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı
Tarsus´taki `gizemli kazı´da evleri zarar görenler yardım istiyor
YEREL HABERLER Tarsus´taki `gizemli kazı´da evleri zarar görenler ...
Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona gelindi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla itfaiye personelini ağırladı
YEREL HABERLER Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona ...
Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan atmaya kalktı Evlendiği günden bu yana eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Mersinli Buse Akın, "Özgecan gibi olmak istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi Son olarak iki gün önce eşi tarafından darp edilen yüzde 90 engelli Buse, hamileyken de eşinin kendisini dövdüğünü ve bir hafta hastanede yattığını söyledi Buse Akın: “Çocuğumu 12. katın balkonundan sarkıtarak aşağıya atmakla tehdit etti”
YEREL HABERLER Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan ...
Toroslar Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
Akdeniz Belediyesi'nden muhtarlara destek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nden muhtarlara destek
Eşinden şiddet gören Buse: 7 aylık bebeğimi de 12'nci katın balkonundan sarkıttı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gören Buse: 7 aylık bebeğimi de 12'nci ...
Eşinden şiddet gören Buse: 7 aylık bebeğimi de 12'nci katın balkonundan sarkıttı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gören Buse: 7 aylık bebeğimi de 12'nci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X