MDOB'dan 'Azerbaycan Gecesi' konseri



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ev sahipliğindeki 'Azerbaycan Gecesi' konseri, sanatseverlerden tam not aldı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konseri Vali Yardımcı Süleyman Deniz ile çok sayıda sanatsever izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulurken MDOB sanatçıları sopranolar Saliha Aktaş, Melahat Yavuz ile mezzo soprano Özlem Pamuk, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Orhan Güllüler solist olarak sahne aldı.

Özlem Erden'in de piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Rauf Hacıyev'in 'Bahar Sensiz', Tofig Alakbaroglu Guliyev'in 'Akşam Mahnısı' ve 'Yalgızam', Ali Selimi'nin 'Ayrılık', Niyazi Tağızade, Üzeyir Hacıbeyli'nin Arşın Mal Alan operetinden 'Asker'in Aryası' ile 'Asya'nın Aryası' ve 'Gel Maralım', Cihangir Cahangirov'un 'Nazende Sevgilim' ve 'Aygız' eserleri ile Laçin, Sarı Gelin, Qubanın Ağ Alması ve Girdim Yarın Bağçası'na isimli anonim şarkı ve türküler seslendirildi.

MDOB Başrejisörü Funda Uyanık, MDOB olarak kendi salonlarında gerçekleştirecekleri ilk konserin Azerbaycan şarkıları ve mahnılarından oluşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Son dönemlerde gelişen olumlu ve olumsuz olaylar nedeni ile bize de dost ve kardeş Azerbaycan'a destek amaçlı bir konser düşündük. Her zaman zaten kendi konserlerimizde Azerbaycan repertuarına yer veriyoruz. Bu geceki konserimizde de ortak kültürümüzden çıkmış şarkılar, türküleri sanatseverlerimize sunduk" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-10-04 00:55:43



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