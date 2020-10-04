Otomobilden açılan ateşle yaralandı, ambulansta öldü (2)

4 KİŞİ GÖZALTINDA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün otomobilden ateş açılması sonucu Seyhan Genç'in (40) öldüğü, Kartal Zengin'in (41) de yaralandığı olayla ilgili soruşturmaya devam eden polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirleyerek, operasyon düzenledi. Şüphelilerden M.M., olayda kullanılan otomobilde yakalanıp, gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ekipler, M.A., F.Ç. ve İ.Ü.'yü de yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 2 tabanca, sustalı bıçak ve tabancalara ait mermiler çıktı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmanın devam ettiği, gözaltıların devam edeceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-10-04 14:04:47
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