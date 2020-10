Sağlıkçılar, Yenişehir Belediyesinin yurt hizmetinden memnun

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına tahsis edilen Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunda ücretsiz konaklayan sağlık çalışanları, belediyenin yurt hizmetinden memnun olduklarını söylediler.

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Tabip Odası arasında imzalanan protokol kapsamında; doktor, ambulans şoförü, santral görevlisi, hemşire, tıbbı sekreter ve eczacı gibi birçok sağlık çalışanı 28 Eylül tarihi itibariyle Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunda konaklamaya başladı. 4 yıldızlı otel konforundaki yurt binasında tek kişilik odalarda kalan ve bireysel izolasyonu sağlayan sağlık çalışanları, ailelerini ve sevdiklerini virüs riskinden uzak tuttukları için mutlular.



“Kendimizi izole ediyor olmamız yakınlarımızın sağlığı için çok önemli”

Sağlık çalışanları, Yenişehir Belediyesinin yurt hizmetinden memnun olduklarını belirttiler. Yurtta kalan sağlık çalışanlarından Uzm. Dr. Murat Yaman, yurt hizmetinin büyük bir açığı giderdiğini ifade ederek, “Yenişehir Belediyesine vermiş olduğu bu güzel hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanlarına verilen bu hizmet büyük bir açığı gideriyor. Mersin ilinde böyle bir hizmetin verilmesi bizim için çok sevindirici. Çalıştığımız hastane ortamından sonra böyle bir yerde kendimizi izole ediyor olmamız yakınlarımızın sağlığı için çok önemli. Virüsün bulaşını engellemede de önemli diye düşünüyorum. Verilen hizmet çok faydalı, umarım devamı gelir. Sağlık çalışanlarına hem moral hem de motivasyon vermesi açışından da çok olumlu” dedi.



“İnsan kendinden vazgeçebilir ama ailesinden vazgeçemez”

“Yenişehir Belediyesinin bu zorlu süreçte yanımızda olduğunu bilmek gerçekten güzel bir duydu” diyen ambulans şoförü Saadettin Yaşar ise Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından yurdun kendilerine tahsis edilmesinin çok ince bir düşünce olduğunu vurguladı. Yaşar, “Yenişehir Belediyesinin bu zorlu süreçte yanımızda olduğunu bilmek gerçekten güzel bir duydu. Bizim tesise geliş sürecimizde ve burada kaldığımız süre boyunca Yenişehir Belediyesi personelinin yaklaşımları çok hoşumuza gitti. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Şu anda sahada aktif bir şekilde Covid19 ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte virüsü ailelerimize bulaştırmak istemiyoruz. İnsan kendinden vazgeçebilir ama ailesinden vazgeçemez. Hem kendimizi hem de çevremizi virüsten korumak amacıyla bu yurtta kalmamız güzel bir şey” diye konuştu.



“Odalar tek kişilik ve gerekli her şey mevcut”

Santral görevlisi ve tıbbı sekreter olarak hastanede görev yapan Selma Keş de anne ve babasının kronik hastalıkları olduğunu ve onları virüs riskinden uzak tutmak istediğini belirterek, “Annem ve babamla yaşıyorum, onlar yaşlı ve kronik hastalıkları var. Bu zorlu süreçte onları risk altında bırakmamak için ayrı bir ev tutmam gerekiyordu. Yenişehir Belediyesi bizlere konaklamamız için yurt tahsis etti. Böyle zorlu bir dönemde bizleri düşündükleri için Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e çok teşekkür ediyoruz. Odalar tek kişilik ve gerekli her şey mevcut. Rahatlıkla kalabiliyoruz bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.



“Yenişehir Belediyesinin bize sağladığı imkanlardan dolayı mutluyuz”

Radyoloji teknikeri Harun Saygı ise “Radyoloji teknikeriyim, pandemi sürecinde Yenişehir Belediyesinin bize sağladığı imkanlardan dolayı mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanları bu süreçte hastalığa karşı savaşta büyük bir mücadele veriyorlar. Ama ailemizi de düşünmek zorundayız ve bu nedenle Yenişehir Belediyesinin bize tahsis ettiği yurtta kalıyoruz” dedi.

