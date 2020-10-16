Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, sorumluluk bölgelerindeki servis şoförlerine yönelik Covid19 semineri düzenlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 86 servis şoförünün katılımı ile düzenlenen seminerde, Covid19 salgınına karşı temizlik, maske kullanımı, mesafe kurallarına uygunluk, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca servis araçlarının karşılaşabileceği kazaları önlemek maksadıyla okul servis araçlarının

teknik özellikleri gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.