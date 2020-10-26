Toroslar’da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yılını "Milli Mücadeleden Bugüne Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" ile taçlandırdı.

Arslanköy'den Yüksekoluk Mahallesi'ne düzenlenen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de Kuvayi Milliye'nin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Arslanköy Yaylası'nda buluştuğu hemşehrileriyle birlikte Yüksekoluk Mahallesi'ne kadar 10 kilometrelik parkurda yürüdü. Yürüyüş için Toroslar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde üç noktadan servis kaldırıldı. Başkan Yılmaz, yürüyüş öncesi gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak amacıyla Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte Arslanköy Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı. Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz'in de eşlik ettiği çevre temizliğine mahalle sakinleri de alkışlarıyla destek verdi. "Milli Mücadeleden Bugüne" sloganıyla Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, hem doğanın tadını çıkardı hem de Cumhuriyet duygusunu doruklarda yaşadı. AKUT Mersin ekibi ile Mersin Bisiklet Derneği'nin de eşlik ettiği yürüyüşte katılımcılar, birlik ve beraberliğin en güzel mesajını tüm Türkiye'ye verdi. Yürüyüşe, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'ne katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Toroslarımızın, Mersinimizin ve Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Bizler de onun bekçileriyiz. 4'üncüsünü düzenlediğimiz bu yürüyüşümüzü sağlık, spor ve Cumhuriyetimizi kutlamak için gerçekleştirdik. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Toroslar Belediyesi, katılımcılara sıkma ve ayran ikramında bulunurken, Toroslar Doğayı Yaşatma ve Ekoturizm Derneği de (TODOYDER) dinlenme molasında aşure ikram ederek ağızları tatlandırdı. Katılımcılar da Toroslar Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Organizasyonda her şey düşünülmüş. Devamını diliyoruz" diye konuştular.

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