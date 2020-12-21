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Kayıp balıkçının cesedi bulundu

İHA

Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan balıkçının cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yere yakın alanda 19 Aralık Cumartesi günü kuzeniyle balık tutarken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşerek kaybolan Hamdullah Bayram'ı (43) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı 9 kişilik sualtı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bayram'ın kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Bayram'ın cenazesinin savcının incelemesi sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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