Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı



Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Abdullah Saygın (23), Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ve Aleyna Çakır´ın fotoğraflarını koluna dövme yaptırdı. Artan kadın cinayetlerine karşı kadınların sesini duyurmayı amaçladığını kaydeden Saygın, cinayete kurban giden 65 kadının da isimlerini kollarına yazdırdı.

Mersin'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Abdullah Saygın, anlamlı bir davranışa imza attı. 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'ın adını koluna yazdıran Saygın, daha sonra cinayete kurban giden 65 kadını da unutturmamak için isimlerini tek tek koluna yazdırdı. Saygın, kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ile Aleyna Çakır'ın fotoğraflarını da koluna dövme yaptırdı.

'HAYATIN HER ALANINDA KADINLARIN EMEĞİ VAR'

Kadın cinayetlerinin kendisini çok etkilediğini belirten Saygın, "Özgecan Aslan öldürüldüğünde ertesi gün kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve Özgecan'ı unutturmamak için adını koluma yazdırdım. Kadın cinayetleri devam ettikçe isimlerini koluma yazdırdım. Kolumda öldürülen 65 kadının ismi yazıyor. Son olarak da Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ile Aleyna Çakır'ın resmini koluma yaptırdım. Amacım kadın cinayetlerine dikkat çekmek. Kadına yönelik şiddet son bulsun artık. Biz işte belki 1213 saat çalışıyoruz ama onlar 24 saat evde hiç durmadan çalışıyor. Kadınlar için adalet istiyorum. Kadın katilleri sokakta elini koluna sağlayarak gezmesin. Bir erkeğim ama erkekliğimden utanıyorum. Kadınlar öldükçe ben de onlarla birlikte ölüyorum. Kadınlar olmadan biz bir hiçiz. Hayatın her tarafından kadının emeği var. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınları vurmak yerine onlara vurulsunlar, kadınları sevmek, aşık, onlarla mutlu olmak daha güzel" diye konuştu.

'YAPTIĞIM EN DUYGULU İŞ'

Meslek hayatının en duygulu anlarından biri olduğunu dile getiren dövme sanatçısı Sami Arman (46), "Yaptığım en anlamlı ve en duygulu işlerden bir tanesi. Gönül ister ki hiçbir şekilde gitmiş bir insanın resmini başka bir insanın koluna yapmayalım. Çok ağır duygulu bir iş ama yapmak zorundayım, bu benim mesleğim. Böyle duyarlı kardeşlerimin davranışlarına ön ayak olduğum için gururluyum. Çok üzülüyoruz. Son yıllarda çok sayıda kadın öldürüldü. Umarım bu son olur ve tekrarlanmaz. Hepsi bizim için çok kıymetli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ

2020-12-25 08:57:27



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