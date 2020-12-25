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Meşhur Lamas limonuna AB'de coğrafi işaret için çalışma başlatıldı Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Lamas limonunun Avrupa ve dünya genelinde tanınırlığını daha da arttırmak için çalışma başlattı

İHA

Meşhur Lamas limonuna AB'de coğrafi işaret için çalışma başlatıldı Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Lamas limonunun Avrupa ve dünya genelinde tanınırlığını daha da arttırmak için çalışma başlattı

Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen coğrafi işaret tescilli dünyaca meşhur 'Lamas' limonuna Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı. Marka değerinin artması, üreticisine daha fazla katkı sağlaması için 2019 yılında Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Lamas limonuna coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Şimdi ise Lamas limonunun Avrupa ve dünya genelinde tanınırlığını daha da arttırmak hedefleniyor.
Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçede süren Lamas limonu hasadına katıldı, depolama öncesi çalışmaları yerinde gördü. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli ilçesinde yaklaşık 400 bin ton limon üretiminin yapıldığını belirterek, kaliteli ve ekonomik değeri yüksek Lamas limonunun Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Tanıtım ile çiftçilerimizin kazancına katkı sağlamayı amaçlıyoruz"
Başlattıkları çalışma ile 2019 yılında Lamas limonunun coğrafi işaret tescilli olduğunu belirten Yıldız, "Bilindiği üzere coğrafi işaret bir ürünün tanınırlığının devam ettirilmesi, artı daha da geniş kapsamlı coğrafyaya yayılması açısından ve ekonomik değerinin attırılması açısından çok önemli. Şu anda Avrupa Birliğinde coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmaları da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak devam ettiriyoruz. Bununla ilgili Lamas limonunun laboratuvar analizlerini yapıyoruz. Çünkü tescilin devam etmesi için bizim yapmamız gereken bir takım laboratuvar çalışmaları var. Bunları da mühendis arkadaşlarımız yapıyorlar. Raporlamalarımızı hazırlıyoruz. Bu çalışma sonunda Avrupa Birliği'nde de zaten tanınan Lamas limonunu dünya ülkelerine ve Avrupa'ya yayarak çiftçilerimizin kazancına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Milli gelirimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz"
Lamas limonunun adını aldığı Limonlu Mahallesi Muhtarı Orhan Çelik ise Lamas limonunun özellikleriyle ilgili bilgi verdi. Çelik, "Lamas limonumuzun özelliklerinden bahsedersek, cildinin güzel olması, dayanıklı ve uzun süre depolanabilir olması bize artı değer katmaktadır. Kasım ayı ortalarında başladığımız hasat ocak ayının sonuna kadar devam eder. Yapmış olduğumuz bu hasatları dinlenme diye tabir ettiğimiz çifte kasalarda bekletip şubat ayının ortasında doğal depolarımızda muhafaza ederiz. Sonrasında da ihtiyaç anında önce ülkemizin ihtiyaçları, sonra da yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Lamas limonunu coğrafi işaret almasıyla birlikte katma değerinin artacağını, milli gelirimize katkı sağlayacağını, bizlere faydası olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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